نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إصابتها بالسرطان.. طارق صبري يساند كندة علوش بهذه الطريقة في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

حرص الفنان طارق صبري على مساندة الفنانة كندة علوش بعد إعلانها عن إصابتها بمرض السرطان خلال لقاء تلفزيوني لها، حيث شارك "طارق" جمهوره صورة كندة علوش من خلال الستوري الخاص عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" مفيش كلام يتقال في عزيمتك وقوتك وابتسامتك دي، انتي اللي حقيقي بتزرعي الامل فينا، وبتدينا درس في الإيمان والعزيمة، شفاكي الله يا أم حياة ويحميكي لعمرو وحياة وكريم".



آخر أعمال طارق صبري



والجدير بالذكر آخر أعمال طارق صبري مسلسل "حدوتة منسية"، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أبطال مسلسل حدوته منسية

وضم المسلسل مجموعة من النجوم أبرزهم، سوسن بدر، عبير صبري، أحمد فهيم، محمود حجازي، هشام إسماعيل، وطارق صبري، ريم سامي، نانسي صلاح، محمد علي رزق، أحمد صيام، أمير صلاح الدين، دعاء حكم، هلا السعيد، رجوى حامد، حسن عبد الله، عبير منير، محمود حافظ، مصطفى منصور، احمد عادل، مجدى البحيرى، هبة عبد الغنى،ـ محمد لطفى عفاف مصطفى، أسامة أبو العطا، محمد عزمى، ندى فقيه، وتأليف محمود حمدان، وإخراج محمد محيى الدين.

