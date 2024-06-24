نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد غياب 3 سنوات.. هنا الزاهد تعود لدراما رمضان 2025 بمسلسل "نسخة واحدة لا تكفي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعود الفنانة هنا الزاهد للدراما الرمضانية 2025، بمسلسل يحمل اسم "نسخة واحدة لاتكفي"، وذلك بعد غيابها 3 سنوات، وهو من إخراج ياسمين أحمد كامل.

أخر أعمال هنا الزاهد

والجدير بالذكر آخر أعمال الفنانة هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، والذي حاز على إعجاب الجمهور في الوطن العربي.

أحداث فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة

والعمل يدور في إطار اجتماعي فانتازي كوميدي، يظهر خلاله هشام ماجد بشخصية مهندس معماري اسمه صالح، يعيش حياة فقيرة مع زوجته هنا الزاهد، التي تلعب دور دُرية وهي ربة منزل وتدخل معه في خلافات، وفجأة يجد هشام وهنا عالم افتراضي يعيشان به ويصبحان أغنياء، ويظهر كل منهما بشخصيتين بالعمل.

والفيلم من بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، محمد ثروت، بيومي فؤاد، والطفل جان رامز، مع عدد من ضيوف الشرف، منهم طه دسوقي وغادة إبراهيم، والعمل من تأليف شريف نجيب وجورج عزمي وإخراج أحمد الجندي.