نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بمناسبة تخرجها٠٠أكرم حسني يوجه رسالة لإبنته في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشر الفنان أكرم حسني مجموعة صور له، عبر صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات " إنستجرام " ٠

وظهر مع أكرم في الصور إبنته، وهي في حفل تخرجها، وعلق على الصور قائلا":" ألف مبروك يا حبيبة أبوكي ٠٠ يارب ديمًا ناجحة ومبسوطة " ٠



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آخر أعمال أكرم حسني

تدور أحداث مسلسل "بابا جه" حول "هشام" أكرم حسني رجل أربعيني يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.

أبطال مسلسل بابا جه

يذكر أن آخر أعمال الفنان أكرم حسني مشاركته في بطولة مسلسل بابا جه بجانب عدد كبير من نجوم وأبطال الدراما المصرية ومنهم: الفنانة نسرين أمين، وسماء إبراهيم، فريال يوسف، والفنان محمود البزاوي، ومحمد أوتاكا، لافينا نادر، حور أحمد وضيوف الشرف محمود البزاوي، وكريم فهمي، وأحمد أمين، ومحمد الكيلاني.