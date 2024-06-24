نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر صدمة وحزن بين الوسط الفني بعد إصابة الفنانة كندة علوش بمرض السرطان وهذة رسالة عمرو يوسف في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أثار خبر إصابة الفنانة السورية كندة علوش صدمة وحزنًا كبيرين بين زملائها من الفنانين والجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي فور انتشار إصابتها بمرض السرطان.

فور انتشار الخبر، سارع العديد من النجوم لنشر رسائل دعم وتعاطف مع كندة علوش وعائلتها.

كما أصدر زوج كندة علوش، الفنان عمرو يوسف، رسالة مؤثرة من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بتعليق قال فيه:" الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله الحمد لله على كل شئ، ظروف صعبة مرينا بها على مدار سنتين لكن انتي كنت مؤمنة ومسلمه أمرك لله".



وأضاف:" ظهورك وكلامك قوى ناس كثير هتبدأ رحلتها، وكانت خايفة، ولكن انتي في عز تعبك اديتهم قوة ربنا يخليكي ليا ولأولادك ولحبايبك في الدنيا كلها، اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا ".



وتابع:" ربنا يحبب فيكي خلقه كمان وكمان عشان انتي تستاهلي كل حب الدنيا يا أجمل قلب في الدنيا عمرو ".



تعليقات الجمهور على منشور عمرو يوسف

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف سلامه عليها ربنا يشفيها ويعافيها، ربنا يخليكوا لبعض، ربنا يحفظكم من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عمرو يوسف

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو يوسف فيلم "ولاد رزق 3: القاضية"، بطولة أحمد عز، كريم قاسم، محمد لطفي، آسر ياسين، سيد رجب، نسرين أمين، محمد ممدوح، أحمد داود، علي صبحي، والذي حقق إيرادات مرتفعة في تاريخ السينما المصرية.

