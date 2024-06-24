نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سعد لمجرد يوجه رسالة لجمهوره.. وهكذا احتفل بـ "محبوبي" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعرب النجم المغربي سعد لمجرد عن سعادته بسبب نجاح أغنية محبوبي، وتصدرها التريند فور نزولها عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،

حيث حرص "سعد" على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة حاتم عمور من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:" M5 شكرا جزيلا لكم معجبين الرائعين نحن نصنع التاريخ مرة آخرى معا، الله يخليكوا لينا ".



تعليقات الجمهور على منشور سعد لمجرد

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، دايما مكسرين الدنيا، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال سعد لمجرد



والجدير بالذكر آخر أعمال سعد لمجرد أغنية محبوبي لـ سعد لمجرد، وحاتم عمور، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

كلمات أغنية محبوبي

يا حبك ماجاش بالساهل

شحال وانا عليه نقاتل

ما نقدر عليه نتنازل

ولو تغضب گاع الدنيا

طلب يا غزالي وآمر

بلا ما نفكّر نجيك طاير

للي بغيتيها نقولك حاضر

تشرّط وزيد عليا

محبوبي خلليك معايا ونساهم

محبوبي يهمني رضاك ماشي رضاهم

محبوبي حبنا غادي يكون دواهم

يبغاو يفرقونا

والله لا كانت ليهم

الهدرة فينا فينا

ما يعرفو شنو فات علينا

ياما قاصينا وعيينا

باش نتهنّاو بهاد الحب

مال هاد الناس معانا

عينيهم ديما تابعانا

و حنايا ربّي معانا

هو العالم بالقلوب

محبوبي خلليك معايا

و نساهم

محبوبي يهمني رضاك

ماشي رضاهم

محبوبي حبنا غادي يكون دواهم

بغاو يطيحونا هادي

والله لا كانت ليهم

