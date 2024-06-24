تعرف على تفاصيل حفل أصالة وأحمد سعد في الرياض

القاهرة - محمد ابراهيم -

تستعد المطربة أصالة، مع المطرب أحمد سعد، في حفل غنائي جديد، على خشبة مسرح محمد عبده أرينا بالرياض، يوم 21 يوليو المقبل، وذلك ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية.

ونشرت الصفحة الرسمية للموسم الرياض البوستر الرسمي للحفل، عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"،



وأرفقت بالصورة تعليقًا قالت فيه:" أيقونة الشرق أصالة والنجم أحمد سعد، يلتقون بيكم في الرياض ضمن حفلات جولة المملكة والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية في الرياض 21 يوليو على مسرح محمد عبده أرينا خلوكم جاهزين".

تعليقات الجمهور على بوستر حفل أصالة وأحمد سعد



وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، جاهزين للحفلة، وغيرها من التعليقات.

تعاون أصالة وأحمد سعد



وعلى صعيد آخر، هذا ليس التعاون الأول بين أصالة وأحمد سعد، فقد حقق الثنائي من قبل نجاحا ساحقا في دويتو سبب فرحتي، الذي تم طرحه عبر يوتيوب منذ 4 أشهر، وتخطت مشاهداته الـ 62 مليون مشاهدة.

كلمات أغنية سبب فرحتي

وتقول كلمات الأغنية: يا حبيبي بعد الانتظار الدنيا جت صالحتني بيك، أنت الأمان وباختصار لو كله مال، بسند عليك، أنت اللي بيك احلو عمري ومهما يجري، أنا بلقى كل حلول مشاكلي لما بس بشوف عنيك، أنا كنت مين، قبل أما اشوف عينِك والين، قبل أما تيجي تنوري، قلبي وتمليني بحنين، ده بكلمتين، بتهوني الوقت الحزين، يا حبيبتي واما بتضحكي، بتحلّي ف عنيا السنين.

آخر أعمال أصالة

والجدير بالذكر آخر أعمال أصالة أغنية إنسان، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.