في ذكرى وفاة يوسف داود.. تعرف على أبرز المحطات الفنية له



القاهرة - محمد ابراهيم -

يحل اليوم الإثنين 24 يونيو ذكرى وفاة ملك الكوميديا والارتجال يوسف داود، الذي اشتهر بالبساطة واللون الكوميدي والصوت المختلف الذي لا يستطيع أحد أن يقلده.



ويبرز دوت الخليج الفني في هذا التقرير عن أبرز المحطات الفنية لـ يوسف داود



نشأة يوسف داود



وُلد يوسف جرجس صليب الشهير بـ يوسف داوود، في 10 مارس عام 1938م في محافظة الإسكندرية، وتخرج من كلية الهندسة قسم الكهرباء، إلا أنه تخلى عن عمله في الهندسة، من أجل حبه الشديد للفن.

أبرز المحطات الفنية ليوسف داوود



نجح الراحل يوسف داود في تكوين قاعدة جماهيرية واسعة، واشتهر بالعديد من الأعمال الفنية منها: سيداتي آنساتي، حنفي الأبهة، بخيت وعديلة، حلق حوش، عسل أسود، عمارة يعقوبيان، أمير الظلام، فيلم هندي، الإرهاب والكباب، بطل من ورق.

بالإضافة إلى رأفت الهجان، السيرة الهلالية، فارس بلا جواد، العمدة هانم، حكايات زوج معاصر، عائلة مجنونة جدا.



أبرز المسرحيات

وعمل يوسف داود في تكوين شعبية واسعة وتفاعل مع جمهور المسرح، ومن أبرز المسرحيات فنان الشعب، الواد سيد الشغال، الزعيم، المليونير الصعلوك، بودي جارد، مراتي زعيمة عصابة.



وفاة يوسف داود

توفى الفنان الراحل يوسف داوود عن عمر ناهز الـ 79 عاما، ويرجع سبب وفاة يوسف داوود هو صراعه الطويل مع المرض، الذي أنهك جسده، وألزمه الفراش، وبعد ذلك تم الصلاة على داوود في الكنيسة المرقسية، ومن ثم تشييع جثمانه إلى مسقط رأسه في الإسكندرية.

