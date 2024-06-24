نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد إعلانها عن مرضها..تامر حسني يدعم كندة علوش في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت الفنانة كندة علوش عن إصابتها بمرض السرطان منذ عامين وقد أعلنت هذا عند حلولها ضيفة على بودكاست مني الشاذلي وكشفت كندة علوش لأول مرة عن إصابتها بمرض السرطان منذ نحو عامين وأنها تخضع للعلاج الكيماوي، ثم بعد ذلك ستقوم بعمل عملية جراحية وتستكمل العلاج مرة.

وبعد إعلانها قد لقت كندة علوش دعم كبير من النجوم وأيضًا الجمهور وجميع محبيها، وكان من ضمن النجوم الذين وجهوا لها الدعم هو نجم الجيل تامر حسني.

حيث نشر نجم الجيل تامر حسني صورة من حفل زفاف كندة علوش وعمرو يوسف حيث نشرها على أغنيته الشهيرة "فرصة عمر" وعلق عليها قائلًا: "ألف مليون سلامة عليكي يا كندة ربنا يتمم شفائكي على خير يارب، وربنا يخليلك عمرو سيد الرجالة".

منشور تامر حسني

أعمال تامر حسني القادمة

وفي سياق منفصل يذكر أنه يقوم حاليًا نجم الجيل تامر حسني بتصوير فيلم ري ستارت، وهو فيلم كوميدي يجمع هنا الزاهد وتامر حسني معًا مرة أخرى بعد فيلم " بحبك" وفيلم ري ستارت ينتمي إلى فئة الأفلام الاجتماعية الكوميدية والذي يدور في اطار من الاثارة والتشويق.

يشارك في بطوله فيلم ري ستارت كوكبة كبيرة من النجوم المتميزين إلى جانب الفنان تامر حسني وهم الفنانة هنا الزاهد، باسم سمرة، عصام السقا، محمد ثروت، وهو من تاليف ايمن بهجت قمر وإخراج سارة وفيق.

آخر أعمال الفنانة كندة علوش

ويذكر أن آخر أعمالها تشمل بطولة مسلسل "ضي القمر" في عام 2020 ومشاركتها في فيلم "بلالين".

و تعد كندة علوش واحدة من الفنانات المتميزات في العالم العربي، حيث استطاعت أن تجمع بين التمثيل القوي والإخراج الناجح في مشاريع متعددة على مدار مسيرتها المهنية.