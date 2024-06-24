نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر التعليق الأول من نانسي عجرم على فيلمها مع عمرو دياب في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة -

أعربت النجمة اللبنانية نانسي عجرم عن سعادتها عن تعاونها بفيلم سينمائي يجمع بينها وبين النجم عمرو دياب، في تجربتها الأولى في التمثيل.

وكشفت نانسي عجرم خلال تصريحات تلفزيونية عن تفاصيل الفيلم.



وقالت:"حكينا في موضوع الفيلم، ولحد الآن ما في تفاصيل كتير، ويسعدني كتير إننا نجتمع في فيلم، خصوصا تحت إدارة هيئة الترفيه صاحبة الأعمال الناجحة دائما".

وقالت: "لا أعلم أمثل بأي لهجة، لكن أكيد راح أحكي لهجتي ويمكن نخلط الاثنين، يعني يمكن أخلي عمرو يحكي شوية لبناني، وأنا أحكي شوية مصري".

وأضافت: "أنا متعودة على اللهجة المصرية في الأغاني والحديث، وأتعامل مع كثير من الملحنين والشعراء من مصر".

وعلى صعيد آخر، أحيت نانسي عجرم مساء الجمعة 21 يونيو الجاري حفلا غنائيا في إسطنبول بتركيا، وشهد الحفل لقطات لفتت أنظار الجمهور ورواد السوشيال ميديا، ومن أبرزها رقصة الفنانة السورية مرام علي على أغاني نانسي عجرم خلال الحفل، وخاصة أغنية "حبك سفاح"، وسط تفاعل كبير من الجمهور وتحية نانسي لها.

تفاصيل حفل نانسي عجرم في السعودية

وفي سياق منفصل، تستعد نانسي عجرم لإحياء أحدث حفلاتها الغنائية الجديدة في المملكة العربية السعودية، حيث من المقرر أن يقام الحفل على مسرح أبو بكر سالم في الرياض، بمشاركة المطرب السعودي عايض يوم الخميس 15 أغسطس المقبل، ضمن حفلات "جولة المملكة"، والفعاليات المصاحبة لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، والحفل من تنظيم "بنش مارك".

آخر أعمال نانسي عجرم

والجدير بالذكر آخر أعمال نانسي عجرم أغنية نيجي ننبسط، والتي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.