نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر هكذا احتفل أكرم حسني بتخرج ابنته (صورة) في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - احتفل الفنان أكرم حسني بتخرج ابنته روبا، حيث حرص "أكرم" على مشاركة جمهوره بصورة له برفقة ابنته من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام".

وأرفق بالصورة تعليقًا قال فيه:"ألف مبروك يا حبيبة أبوكي..يا رب دايمًا ناجحه ومبسوطة".



تعليقات الجمهور على منشور أكرم حسني

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، ربنا يباركلك فيها ويحفظها من كل شر يارب العالمين، وغيرها من التعليقات.



آخر أعمال أكرم حسني



والجدير بالذكر آخر أعمال الفنان أكرم حسني مسلسل “بابا جه”، والذى حقق نجاحًا كبيرًا.



أبطال مسلسل بابا جه

مسلسل "بابا جه" مكون من 15 حلقة، بطولة أكرم حسني، ونسرين أمين، وسماء إبراهيم، وفريال يوسف، ومحمود البزاوى، ومحمد أوتاكا، والطفلة حور أحمد، وعدد آخر من الفنانين وضيوف الشرف، والعمل من تأليف وائل حمدى، وإخراج خالد مرعي، وإنتاج شركة ميديا هب سعدى – جوهر.



أحداث مسلسل بابا جه

وتدور أحداث المسلسل حول هشام (أكرم حسنى) رجل أربعينى يعمل مدير فندق ومتزوج من نسرين أمين، ويتعرض للعديد من المشاكل بسبب أزمة كورونا وتداعيتها.



و مسلسل "مكتوب عليا"، بطولة عمرو عبد الجليل، وآيتن عامر، وهنادي مهنا، وحنان سليمان، وإسماعيل فرغلي، وعزة لبيب، ومحمد طعيمة، ومحمود السيسي، وهلا رشدى، وهنا زهران، وأحمد عثمان، وحنان حسن، ومصطفى عبد السلام، وعزت زين، والعمل من تأليف إيهاب بليبل، وإخراج خالد الحلفاوي.