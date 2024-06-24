نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تسريب أغنية "كل الحاجات" لـ شيرين من ألبومها الجديد في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - سُربت أغنية جديدة للفنانة شيرين عبد الوهاب من ألبومها الجديد الذي كان من المقرر أن تبدأ في طرح أغنياته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، والأغنية التي تم تسريبها تحمل اسم "كل الحاجات"، وقد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي الأغنية بشكل كبير فور تسريبها.

كلمات أغنية "كل الحاجات" لـ شيرين

كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي

الطريق شبه الطريق

والصديق شبه الصديق

والامسيات والاغنيات

وحاجات كتير فيكي

وحاجات كتير فيا

كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي

كل الحاجات شبه الحاجات الا الكراهية

كل الدروب مش عارفاني

كل المواسم برد

كل الشوارع نكراني

في بلاد بتكره بعض

بتتسرق روحنا

واجمل ملامحنا باهتة ومنسية

بنحن للبدايات واول الحكايات

والايام العادية

أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة مع شقيقها

وفي سياق متصل يذكر أنه قد تصدر اسم الفنانة شيرين عبد الوهاب مواقع التواصل الإجتماعي في الأيام القليلة الماضية وذلك بعد عرض تسجيل خاص لها قد قامت بإرساله للإعلامي عمرو أديب لعرضه خلال ملقة برنامج "الحكاية".

وجاء التسجيل هذا لكي ترد به شيرين على التصريحات المسربة والمبارزة الكلامية التي موجودة على السوشيال ميديا بين حسام حبيب وشقيقها محمد عبد الوهاب.

حيث ردت شيرين على كل تلك التصريحات بالتسجيل الصوتي التي قالت فيه: "مساء الخير لكل جمهوري الحبيب

انا فوجئت النهارده باللي حصل على السوشيال ميديا بين حسام وبين اخويا محمد فأنا حبيت اكد إنه حسام كلامه صح واخويا فعلًا باعني لاني كنت عاملاله توكيل فراح باع السوشيال ميديا بتاعتي بالتوكيل العام ده ومضى عقد بتاريخ قديم وباع السوشيال ميديا بتاعتي".

واضافت: "أنا مش عايزه اتكلم في مشاكل شخصية تاني عشان الناس متقعدش تقول هو احنا مورناش غير شيرين!

بس انتوا لازم تعرفوا اني عندي اغاني حلوه جدًا جدًا لما المشاكل دي تخلص هتنزل وهتعجبكم ومتصدقوش اللي بيقوله اخويا عني ومشكور حسام إنه بيرد وبيقول الحقيفه اللي اهلي مش بيقولوها".

واستكملت قائلة: "أنا أسفه اني شغلتكم بأخباري بس انا اضطريت اتكلم لاني صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وانا مليش ذنب في اللي بيحصل ده، وصدقوني انا مش عايزه اضايقكم بأخباري سواء حلوه أو وحشه عشان عارفه إنه كل واحد عنده همومه، ومش حابه يتقال هو مفيش ورانا غير شيرين يعني".

واختتمت حديثها قائلة: "انا بتاسفلكم وانتوا اهلي ووقفتوا جمبي ومش قصدي ادوشكم بمشاكلي انا مليش ذنب ومبتكلمش بدليل اني الفتره اللي فاتت كنت ساكته فأنا بعتذرلكم والله انا أسفه على الازعاج ده".

تسجيلات حسام حبيب المسربة

ويذكر أنه قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا تسجيلات صوتية مسربة للفنان حسام حبيب، وجاء التسجيل الصوتي كالآتي " الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعمل فيها من أهلها، هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها متخيل"