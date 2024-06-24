نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي تستمر في حصد المشاهدات والجمهور يشيد بها في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - طرح الفنان محمد الشرنوبي مؤخرًا أحدث أغنياته التي تحمل اسم "استغنينا" وطرحت الأغنية خلال عيد الأضحى تعد هذه الأغنية هي ثاني تعاون يجمعه بالملحن عزيز الشافعي حيث أن الأغنية هي من كلمات وألحان عزيز الشافعي.

وقد طُرحت الأغنية عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر جميع منصات الإستماع، وقد لقت الأغنية انتشارًا واسعًا بين الجمهور ولقت نجاحًا كبيرًا وقد شارك الجمهور الأغنية وقاموا بالغناء معها ومشاركة تلك الفيديوهات مع الشرنوبي وعزيز الشافعي.

وحققت الأغنية نحو 136 ألف مشاهدة عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" ونالت العديد من التعليقات الإيجابية منها الآتي:-

(أغنية تحفة أوي، حلو أو ي اللون ده يا شرنوبي بصوتك، أخيرا يا شرنوبي أغنية جديدة، تهبل رووووووعة بالتوفيق ان شاء الله، عاش، عايزين أغاني زي دي كتير، استغنينا فعلًا يا شرنوبي، شرنوبي بيقول حكم يا جماعة، أغنية روعة، بجد تجنن...) وغيرها الكثير.

كلمات أغنية "استغنينا" لـ محمد الشرنوبي

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستنقصناكوا لما بجد عرفناكوا

لما بجد عرفناكوا

وفهمنا بتعملوا إيه

وإسترخصناكوا لما كدبتوا وأنكرتوا

لما كدبتوا وغيرتوا إللي حلفتولنا عليه

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

الصبر خلاص ومفيش إخلاص

مع ناس خاينين

نصبر على مين

لا هنفكركوا عشان شكلكوا فعلًا ناسيين

كانت معاناه

كانت مآساه

ماضي هننساه

وننساكوا معاه

لا مش هنضيع لحظه كفايه ضيعتوا سنين

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا وغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

وعنينا بتيجي في عينيكوا

نلاقيكم هتموتوا علينا

إنتوا نزلتوا فعلينا

إنتوا رخصتوا فغلينا

وعشان نيتنا الحلوه

وعشان نيتنا الحلوه

ربنا مناصركمش علينا

إستغنينا إستغنينا

إستغنينا فغنينا

ده إحنا رقصنا وهيصنا مصدقنا خلصنا وعدينا

أعمال الفنان محمد الشرنوبي القادمة

والجدير بالذكر أنه ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض أحدث أعماله الدرامية وهو مسلسل "إقامة جبرية" الذي يقوم ببطولته كلًا من الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد، والذي كان من المفترض عرضه قبل السباق الرمضاني ولكن تقرر تأجيل عرضه حتي بعد السباق الرمضاني فمن المقرر أن يعرض خلال الفترة القادمة عبر أحدي المنصات الرقمية.

تفاصيل مسلسل "إقامة جبرية"

والجدير بالذكر أنه قد طُرح البوستر الرسمي الأول لمسلسل "إقامة جبرية"، الذي يجمع بين الفنانة صابرين والفنان محمد الشرنوبي والفنانة هنا الزاهد.

يُظهر البوستر الثلاثي وهم يرتدون ملابس سوداء، مما يُشير إلى حالة الغموض المتوقعة في الأحداث. المسلسل ينتمي إلى فئة المسلسلات القصيرة.

ويتألف المسلسل من 10 حلقات، ومن تأليف أحمد عادل وإخراج أحمد سمير فرج. تتناول قصة المسلسل قضايا اجتماعية ونفسية مثيرة. وقد سبق للثلاثي التعاون في مسلسل سابق وأيضًا في فيلم جديد يتم انتظاره