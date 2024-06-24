أغنية "الحب" لـ سامو زين تتلقي إشادات واسعة من الجمهور

القاهرة - محمد ابراهيم - طرح مؤخرًا الفنان سامو زين أحدث أغنياته وهي أغنية "الحب" وتعد هي أول أغنيات الألبوم الجديد الذي من المُقرر أن يطرح باقي أغنياته قريبًا، وقد حققت أغنية "الحب" نجاحًا كبيرًا منذ الوهلة الأولي التي طرحت فيها وقد تصدرت التريند عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" وأيضًا عبر منصات الإستماع المختلفة.

وقد وصلت نسبة مشاهدات أغنية "الحب" عبر موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب" نحو 336 ألف مشاهدة، وقد طرحت الأغنية على طريقة الفيديو كليب، وأغنية "الحب" من كلمات أحمد جابر، وألحان عمرو العزبي ومحمد شحاتة، وتوزيع وميكس وماستر وسام عبد المنعم، والكليب من إخراج إسماعيل الابرص.

وقد نالت الأغنية الكثير من التعليقات الإيجابية من الجمهور فور طرحها ومن التعليقات الآتي:-

(بقالك كتير غايب بس بصراحه عودة جميله جدا، حلوة اوى سامو بالتوفيق والنجاح، ايه الأغنية التحفة دي، الأغنية جميلة أوي، جميله ومعبرة، ايه الحلاوة دي، متغيبش كتير عننا بالاغاني الحلوة دي..)وغيرها الكثير.

تفاصيل ألبوم "الحب" لـ سامو زين

ينتظر الفنان سامو زين طرح ألبومه الجديد الذي يحمل عنوان "حب" ويتكون الألبوم من 10 أغاني متنوعة، ويتعاون سامو زين في الألبوم مع عدد كبير من الشاعر والملحنين منهم الشاعر أحمد جابر، الملحن علي الخواجة، المحلن محمد شحاتة وغيرهم الكثير.

وفي سياق متصل يذكر أنه قد كشف الفنان سامو زين تفاصيل الألبوم في تصريحات صحفية سابقة قائلًا: "ألبوم حب يضم عشرة أغاني مابين الرومانسي والدراما، انتهى من تصوير 5 منهم عن طريق الفيديو كليب، ويواصل تصوير 3 أغاني أخرى خلال الأيام المقبلة، مؤكدًا أن ألبوم " الحب" يحمل الكثير من المفآجات التي ستنال إعجاب الجمهور".

عودة سامو زين إلى السينما

وفي سياق متصل أعلن الفنان ساموزين، عن عودته إلى السينما خلال الفترة القليلة المُقبلة بمشروع سينمائي جديد ما زال في مرحلة الكتابة حاليًا، حيث يأتي ذلك بعد غياب 17 عامًا منذ تقديمه فيلم "90 دقيقة" الذي عُرض عام 2006.

وكتب سامو زين، عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك: "أيام قليلة وننتهي من كتابة الفيلم الجديد إن شاء الله" ولم يكشف أي تفاصيل عن المشروع حتى الآن.

آخر أعمال الفنان سامو زين

أصدر النجم سامو زين مؤخرًا أغنية جديدة بعنوان "دى حبيبتى" بطريقة الفيديو كليب، من كلمات محمد فتحي، وألحان محمد شحاتة وعلي الخواجة، وتوزيع محمود صبري، ومكس وماسترينغ عمر العزبي.

تم تصوير الفيديو كليب في اليونان على مدار يومين، تحت إدارة المخرج شريف فرانسيس. وصرّح سامو زين أن هذه الأغنية قريبة إلى قلبه، حيث كانت بحوزته لمدة ثلاث سنوات وكان ينتظر الوقت المناسب لتسجيلها وتصويرها كفيديو كليب، معبرًا عن أمله في أن تنال إعجاب الجمهور.

وكان آخر ألبوم لسامو زين بعنوان "لو عمرى يرجع"، والذي صدر عام 2018، وتضمن الألبوم أغاني مثل "لو عمرى يرجع"، "أول ما تبتسميلى"، "الزير"، "حب أحلى سنين"، "قلبى عليك بيكلمني"، "الأسطوانة المشروخة"، "هو ده حبيبى"، و"ولا حد يوصله".