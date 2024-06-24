شاهد.. أول تعليق من عمرو يوسف بعد إعلان زوجته مرضها بالسرطان

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 08:33 صباحاً - فى أول تعليق من الفنان عمرو يوسف على مرض زوجته كندة علوش بمرض السرطان حرص على دعمها من خلال صفحته الرسمية بموقع الصور الشهير انستجرام.

ونشر عمرو صورة له تجمعه بزوجته وعلق عليها قائلا: الحمد لله ثم الحمد لله ثم الحمد لله ، الحمد لله علي كل شيء ، ظروف صعبة مرينا بيها علي مدار سنتين لكن انت كنتِ مؤمنة و مسلمه امرك لله، ظهورك و كلامك قوي ناس كتير هتبدأ رحلتها و كانت خايفة.

وتابع: لكن انت في عز تعبك اديتيهم قوة ، ربنا يخليكي ليا و لأولادك و لحبايبك في الدنيا كلها اللي ما بطلوش دعاء ليكي من ساعة ما عرفوا.

وأختتم كلامه: ربنا يحبب فيكي خلقة كمان و كمان عشان انت تستاهلي كل حب الدنيا يا اجمل قلب في الدنيا ❤️❤️ عمرو