نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سر تصدر شيرين عبدالوهاب للتريند.. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تصدر اسم الفنانة شيرين عبدالوهاب تريند محرك البحث الشهير "جوجل" في السعودية، خلال الساعات القليلة الماضية، وذلك بعد تسريب أغنية جديدة لها من ألبومها الجديد، الذي من المقرر أن تطرح أغنياته بشكل رسمي خلال الفترة المقبلة، وتم تداول الأغنية بشكل كبير بين رواد السوشيال ميديا فور تسريبها.

تفاصيل الأغنية المسربة لـ شيرين عبدالوهاب

وتحمل الأغنية التي تم تسريبها للنجمة شيرين عبد الوهاب اسم "كل الحاجات"، وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي

الطريق شبه الطريق

والصديق شبه الصديق

والامسيات والاغنيات

وحاجات كتير فيكي

وحاجات كتير فيا

كل الحاجات شبه الحاجات بس مش هي

كل الحاجات شبه الحاجات الا الكراهية

كل الدروب مش عارفاني

كل المواسم برد

كل الشوارع نكراني

في بلاد بتكره بعض

بتتسرق روحنا

واجمل ملامحنا باهتة ومنسية

بنحن للبدايات واول الحكايات

والايام العادية

آخر أعمال شيرين عبدالوهاب

يذكر أن آخر أعمال الفنانة شيرين عبدالوهاب، هي أغنية "الدهب"، والتي تم طرحها قبل شهرين، عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"،وحققت نجاحًا جماهيريًا كبيرًا، وتخطت مشاهدتها 3 ملايين مشاهدة، وهي من ألحان مدين وتوزيع توما، ومن كلمات تامر حسين.