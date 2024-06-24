منى زكي فنانة رائعة وحنان مطاوع الأفضل لتقديم مسيرتي الفنية..أبرز تصريحات سميحة أيوب

القاهرة - محمد ابراهيم - حلت الفنانة سميحة أيوب ضيفة في برنامج "تفاصيل"، مع الإعلامية نهال طايل، والمذاع عبر شاشة قناة "صدى البلد"، وكشفت خلال اللقاء عن العديد من الأسرار المتعلقة بحياتها الشخصية ومشوارها الفني، ويرصد لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز تلك التصريحات.

سميحة أيوب تكشف عن سبب غيابها عن الساحة الفنية

كشفت "أيوب" عن سبب عدم تقديمها أعمال فنية أخرى، لكنها أستكفت من الأعمال، وما يعرض عليها ليس له قيمة فلذلك ترفض ولا ترى نفسها في دور دون المستوى.

وأضافت أنها لا تحب أعمال "البلطجة"، وتفضل أن تقدم أعمال إنسانية، بعيدًا عن "السنج والمطاوي".

وأشارت إلى أن بعض الفنانين يقدمون أعمال دون المستوى في جميع الدول سواء مصر أو الخارج، ولقب "سيدة المسرح"، الذي أطلق عليها أتى بسبب حبها للمسرح فهو أب لكل الفنون، وبسبب عملها وجهدها ولم يأتي اللقب من فراغ.



تصريحات سميحة أيوب عن حنان مطاوع

وأشادت "أيوب" بالفنانة حنان مطاوع قائلة: "هي الأجدر بتقديم مسيرتها في عمل فني على الشاشات، فهي فنانة جميلة للغاية وموهوبة ولديها القدرة على تقديم أي عمل، وذكية في إختياراتها فهي الأقرب لقلبها".

إشادة سميحة أيوب بـ منى زكي

وتابعت متطرقة في حديثها إلى الفنانة منى زكي قائلة:"منى زكي فنانة رائعة ولديها قبول عالي".

تصريحات سميحة أيوب عن الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"

وأستكملت عن فيلم "ولاد رزق 3":"وفيلم أولاد رزق سمعت أنه أتصرف عليه مبالغ كبيرة بس أنا لحد دلوقتي مشوفتوش علشان أقدر أحكم عليه".

سميحة أيوب تتحدث عن مشوارها الفني

تحدثت "أيوب" عن مسلسل "الضوء الشارد"، مشيرة أنه حقق نجاح كبير وكانت هناك كيمياء كبيرة بينها وبين الفنان الراحل ممدوح عبد العليم، والجمهور لا يزال حتى وقتنا الحالي يناديها باسم الشخصية التي قدمتها "الحاجة ونيسة".

وأعربت عن سعادتها بالمشاركة في فيلم "تيتة رهيبة" قائلة: "قدمت فيلم تيتة رهيبة بسبب قصته وسعيدة للغاية به، وهناك جيش كبير من الأطفال يحبونني بسبب ذلك العمل".



سميحة أيوب تطمئن جمهورها على حالتها الصحية

وطمأنت "أيوب" جمهورها ومحبيها على حالتها الصحية قائلة: "أنا الحمد لله كويسة وبخير وبشكر كل الناس على محبتهم ليا".