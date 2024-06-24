نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر استئناف تصوير "قصر الباشا " في أسوان في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - واصل أبطال فيلم "قصر الباشا" أمس استئناف تصوير المشاهد المتبقية لهم، في أسوان وذلك بعد العودة من إجازة عيد الأضحى المبارك.



فريق عمل فيلم قصر الباشا

فيلم قصر الباشا بطولة أحمد حاتم، حسين فهمي، صدقي صخر، محمد القس، مايان السيد، نبيل عيسى، أحمد فهيم، حمزة العيلي، نانسي صلاح، محمد مرزبان والسعودية سمية رضا، الفنان وهيثم زيدان والفيلم تاليف محمد ناير وإخراج محمد بكير.

عودة محمد بكير للسينما بعد غياب فترة طويلة



ويسجل الفيلم عودة المخرج محمد بكير إلى السينما بعد غياب 3 سنوات من تقديمه فيلم "عروستي" مع أحمد حاتم أيضًا، والفيلم شارك في بطولته جميلة عوض، صابرين، محمود البزاوى، زينب غريب، أسماء جلال، ندا أكرم، هند عبد الحليم، مروان يونس، بسنت النبراوى والفيلم من تأليف مصطفى البربرى.

التعاون بين أحمد حاتم وحسين فهمى



ويعود الفنانين أحمد حاتم وحسين فهمى للتعاون مجددًا في السينما خلال فيلم قصر الباشا بعد 12 عامًا من تقديمهما فيلم لمح البصر الذى تم عرضه عام 2012 من تأليف نبيل شعيب وإخراج يوسف هشام على وشارك في بطولته منى هلا، هيثم سعيد، هبة عبد العزيز، مجدى بدر، ميسرة، صبرى عبد المنعم وعدد آخر من الفنانين.