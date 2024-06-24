نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "الاختبار" يحصد جائزة مهرجان مواسم نجوم المسرح الجامعي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - اختتمت مساء أمس الأحد فعاليات الدورة السادسة لمواسم نجوم المسرح الجامعي الذي ينظمه مركز الإبداع الفني والتابع لقطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش فعالياته بتوزيع ا.د. نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة الجوائز على العروض الفائزة والطلبة المتميزين المشاركين تمثيلا وإخراجا وغناء.

فوز عرض مسرحية الاختبار



حيث فاز العرض المسرحي "الاختبار" الذي شاركت به جامعة عين شمس بجائزة أفضل عرض، والذي سيشارك في المسابقة الرسمية بالمهرجان القومي للمسرح المصري.



وفي كلمته، أشاد المخرج الكبير خالد جلال رئيس المهرجان بمستوى العروض مشيرا إلي أن المهرجان أصبح ملتقى لشباب المسرحيين من الجامعات، مضيفًا أن ثلاثة مسارح تابعة للدولة احتضنت أثنتى عشر عرضًا مسرحيًا، كما قدم الشكر إلى الأستاذة الدكتورة نيفين الكيلاني وزير الثقافة التي أثمرت جهودها عن حراكا مسرحيا تشهده كل مسارح الدولة شبابًا وكبارًا ليصبح الفن الجاد قائدًا لقاطرة الثقافة المصرية، كما أشاد بدور صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور وليد قانوش لتعاونه الدائم من أجل إنجاح المهرجان، كما قدم الشكر للجنة التحكيم على جهودها في تقييم العروض المشاركة التي تزايد عددها هذا العام إلى أثنى عشر عرضًا.

المتميزين



ثم أعلن الكاتب والناقد الكبير عاطف النمر رئيس لجنة التحكيم عن تقديم شهادات تقدير للمميزين في كافة مفردات العرض المسرحي وهم: ميرنا محمد عن دور سارة في عرض الاختبار “لجامعة عين شمس”، وهاد حمدي عن دورها في عرض "لحظة فارقة" لجامعة المنصورة، نورهان عشوش عن دورها في عرض “مورفين” لجامعة المستقبل، هاجر السيد عن دورها في عرض “دخان” لجامعة حلوان وسهيلة محمد عن دورها في عرض “دخان” لجامعة حلوان، ايهاب إسماعيل عن دوره في عرض “ليتنا لا ننسى: لجامعة حلوان، رضوى شريف عن دورها في عرض ”الغرفة المغلقة" لجامعة عين شمس، نورهان محمد عن دورها في عرض “مطلوب” لجامعة حلوان، محمد هاشم عن دوره في عرض “لحظة فارقة” لجامعة المنصورة، أدهم فيتو عن دوره في عرض “مطلوب” لجامعة حلوان، وعبد الله محمد وعبد الله سعد عن دوريهما في عرض “الاختبار” لجامعة عين شمس، إنجي سالم عن دورها في عرض “الاختبار" لجامعة عين شمس، محمود الحلواني عن دوره في عرض ”بيت سيء السمعة" لجامعة عين شمس، علياء الحقباني عن دورها في عرض “القفص” لجامعة حلوان، أحمد نادي عن دوره في عرض “الدنس” لجامعة عين شمس، هايدي حسين عن الغناء في عرض “الدنس” لجامعة عين شمس، تميز في الأداء الجماعي لعرض “المحقق الذي فقد عقله” لجامعة القاهرة.

الفائزين



كما أعلن مصمم الديكور محمد الغرباوي، عضو لجنة التحكيم، عن الفائزين في فئتي الأزياء وتصميم الديكور، حيث فازت بجائزة أفضل أزياء فيرونا شكري عن عرض “مطلوب” لجامعة حلوان بالمناصفة مع فارس المراكبي عن أزياء عرض “لحظة فارقة” لجامعة المنصورة، أما جائزة أفضل ديكور ففاز بها باسم وديع عن عرض “ليتنا لا ننسى” لجامعة حلوان، بالمناصفة مع اسلام عن عرض “مطلوب” لجامعة حلوان.



كما أعلن الفنان محسن منصور، عضو لجنة التحكيم، عن الفائزين في مجال التمثيل، حيث فازت بالمركز الأول جودي محمد بالمناصفة مع نادين أشرف عن دورهما في عرض “بيت سيء السمعة” لجامعة عين شمس. وفاز بجائزة أفضل ممثل فادي رأفت عن دوره في عرض “الاختبار” لجامعة عين شمس بالمناصفة مع أحمد السويفي عن دوره في عرض “بيت سيء السمعة” لجامعة عين شمس.



فاز بجائزة أفضل مخرج عبد الرحمن محمد عن عرض “الاختبار” لجامعة عين شمس بالمناصفة مع علاء عسكر عن عرض “لحظة فارقة” لجامعة المنصورة.



أما أفضل العروض فجاء عرض “الاختبار” لجامعة عين شمس في المركز الأول، عرض “لحظة فارقة” لجامعة المنصورة في المركز الثاني وأخيرًا “بيت سيء السمعة” لجامعة عين شمس في المركز الثالث.