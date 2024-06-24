نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر محافظًا على الصدارة.. تعرف على إيرادات أمس لفيلم ولاد رزق 3 أمس في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - يواصل فيلم ولاد رزق 3 تصدر شباك التذاكر واستحواذه على المركز الأول منذ أول يوم طرحه، وحتى الآن.



إيرادات فيلم ولاد رزق 3 أمس

ويواصل الفيلم تحقيق أعلى نسبة إيرادات، وينافس بقوة في موسم عيد الأضحى المبارك، ووصلت إيرادات الفيلم أمس إلى 7 ملايين 485 ألف جنيهًا، وهكذا يصبح الفيلم صاحب أعلى إيراد في تاريخ السينما المصرية.

أحداث ولاد رزق 3



وتدور أحداث الجزء الثالث من الفيلم بعدمرور سنوات وانفصال الأخوة في طرقهم الحياتية المختلفة، لكن في يوم من الأيام، يعود شبح من الماضي ليلقي بظلاله على ولاد رزق، ما يجبرهم على العودة إلى حياة الجريمة والسرقة مرة أخرى حتى ينجوا بأنفسهم في عملية مصيرية هي الأكبر والأخطر والأهم في تاريخ ولاد رزق.

أبطال ولاد رزق 3



فيلم ولاد رزق 3 - القاضية، بطولة أحمد عز، عمرو يوسف، آسر ياسين، محمد ممدوح، كريم قاسم، علي صبحي، سيد رجب، محمد لطفي، نسرين أمين، أسماء جلال، وعدد من ضيوف الشرف على رأسهم النجم كريم عبد العزيز، والفيلم من تأليف صلاح الجهينى وإخراج طارق العريان.

الأغنية الدعائية لفيلم ولاد رزق 3 تتصدر التريند



يذكر أنه تم طرح الأغنية الدعائية "لفيلم ولاد رزق 3" وهى أغنية بعنوان "القاضية" وتم طرحها مؤخرًا على موقع يوتيوب وتصدرت التريند من قِبل رواد مواقع التواصل الإجتماعي، وهى من كلمات الثنائي إسلام شيندي وحازم إكس، وألحان إسلام شيندي، وتوزيع أحمد توينز وتوزيع رقمي لفيرال ويف.