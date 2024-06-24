فن ومشاهير

عروض طلبة معهد السينما في مركز الإبداع الفني

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القاهرة - محمد ابراهيم - يعرض قطاع صندوق التنمية الثقافية، برئاسة الأستاذ الدكتور وليد قانوش، بالتعاون مع المعهد العالي للسينما بالقاهرة التابع لأكاديمية الفنون، مجموعة من أفلام طلبة المعهد في السابعة مساء اليوم الاثنين الموافق 24 يونيو بقاعة السينما بمركز الإبداع الفني.

الأفلام المشاركة والجوائز

 

تتضمن العروض مجموعة من الأفلام التي حصدت العديد من الجوائز المحلية والدولية، ومنها:طرح النيل فيلم تسجيلي من إخراج نصرة الذهبي، والذي حصل على جائزة النيل الكبرى في مسابقة أفلام الطلبة من مهرجان الأقصر للسينما الإفريقية، "قهوة فريال" فيلم روائي قصير من إخراج مهند الكاشف.

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فقه أمي ” فيلم روائي قصير من إخراج عمر عزالدين، 16 ملي ” فيلم روائي قصير من إخراج عبدالله جاد، بحر ” فيلم رسوم متحركة من إخراج بلال أبو سمرة، الفراشات ” فيلم رسوم متحركة من إخراج سلمى عناني، “ليلة طويلة ” فيلم رسوم متحركة من إخراج أحمد عادل. 

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حضور ومناقشة الأساتذة

سيحضر العروض مجموعة من أساتذة المعهد العالي للسينما للمشاركة في نقاش حول أفكار الأفلام ومشاريع الطلبة بشكل عام، والمشاريع المعروضة بشكل خاص. يدير النقاش الناقد السينمائي الكبير الأستاذ الدكتور وليد سيف، الأستاذ بأكاديمية الفنون.

هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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