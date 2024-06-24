"اللعب مع العيال" يحقق نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر السعودي

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أحمد جودة - القاهرة - تمكن فيلم "اللعب مع العيال" بطولة الفنان محمد عادل إمام من التواجد ضمن قائمة الأفلام الأكثر تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي خلال هذا الأسبوع.

إيرادات الفيلم في السعودية

حقق فيلم "اللعب مع العيال" في شباك التذاكر السعودي هذا الأسبوع إيرادات تجاوزت 21 مليون جنيه مصري، مما يعكس نجاحه الكبير وإقبال الجمهور عليه.

ترتيب الفيلم في شباك التذاكر

احتل فيلم "اللعب مع العيال" في أسبوع عرضه الثاني بالمملكة العربية السعودية المركز الرابع ضمن أكثر الأعمال تحقيقًا للإيرادات في شباك التذاكر السعودي.

مواقع تصوير وأحداث الفيلم

تم تصوير أحداث فيلم "اللعب مع العيال" في خمس محافظات هي: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهرة، داخل العديد من الأماكن النائية بالمحافظات، وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.

ينتمي الفيلم لنوعية الأعمال التي سبق وقدمها شريف عرفة مثل فيلم "الناظر" مع الراحل علاء ولي الدين، وفيلم "فول الصين العظيم". تدور قصة الفيلم حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب في إطار كوميدي.