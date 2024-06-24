في ذكرى ميلاده.. تعرف على أبرز المحطات الفنية للفنان الراحل صلاح نظمي

القاهرة - محمد ابراهيم - يحل اليوم الإثنين، ذكرى ميلاد الفنان الراحل صلاح نظمي، الذي ولد في مثل هذا اليوم عام 1918، ورحل عن عالمنا في 16 ديسمبر عام 1991، بعد صراع مع المرض استمر لعدة أشهر، عقب وفاة زوجته الأرمنية الذي جمع بينهما قصة حب كبيرة، ويعرض لكم دوت الخليج الفني خلال السطور التالية أبرز المحطات الفنية للفنان الراحل صلاح نظمي.



معلومات عن الفنان صلاح نظمي

ولد "نظمي" في 24 يونيو 1918 في حي محرم بك بالإسكندرية، واسمه الحقيقي صلاح الدين أحمد نظمي، برع في أداء أدوار الشر، واشتهر بأدوار الشر الثانوية، قدم العديد من الأعمال المتنوعة مع فنانين وفنانات جيله، وكانت من أنجح أدواره هو "حلاوة العنتبلى" في فيلم "على باب الوزير".

مسيرة صلاح نظمي الفنية

بدأت المسيرة الفنية للفنان صلاح نظمي، بعد تخرجه من المعهد العالي للفنون المسرحية عام 1946، استطاع أن يقدم عدد كبير من الأعمال الفنية.

من أبرز أعماله الفنية

: "حب ودلع، عصابة حمادة وتوتو، على باب الوزير، اتنين على الطريق، الجحيم، أبي فوق الشجرة، شيء من الخوف، الرجل الثاني، الخيط الرفيع، الأوفوكاتو"، وغيرها من الأعمال الهامة، شارك في عدة افلام منها: هذا جناه، قلوب دامية، عدو المجتمع هدية، جوز الاتنين، فتاة من فلسطين، صاحبة الملاليم، نادية، الليل لنا، أوعى المحفظة، ست الحسن، دماء في الصحراء، أنا وحدي، لحن الخلود، الأستاذة فاطمة، أرض الأبطال، قطار الليل، دايمًا معاك، رقصة الوداع والفارس الأسود، ليالي الحب، ضحكات القدر، دعوني اعيش، الميعاد، دعوة المظلوم، معجزة السماء، عشاق الليل، أرض السلام، أنا وقلبي، حياة غانية، أبو عيون جريئة، هل أقتل زوجي، إسماعيل يس للبيع، جميلة، بين الأطلال - موعد مع المجهول، بفكر في اللي ناسيني، حب ودلع، غرام في الصحراء (إنتاج أمريكي، مصري) والرجل الثاني، صائدة الرجال، إني أتهم، العملاق، الرباط المقدس، الضوء الخافت، بلا دموع، شاطئ الحب.