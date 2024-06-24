تعرف على إيرادات فيلم اللعب مع العيال في أجازة عيد الأضحى

القاهرة - محمد ابراهيم - نجاح كبير يحققه فيلم "اللعب مع العيال"،حيث حقق يوم السبت إيرادات وصلت إلى 1.5 مليون جنيه، وهكذا يصل إجمالي إيراداته 22 مليونا و185 ألف جنيه فقط، في 11 ليلة عرض وينجح في حجز المركز الثاني بجدارة بعد فيلم ولاد رزق 3.

أبطال فيلم اللعب مع العيال



يعد فيلم اللعب مع العيال، من إنتاج اتحاد الفنانين للسينما والفيديو، ويشارك في بطولته مع الفنان محمد إمام كل من الفنانة أسماء جلال والفنان باسم سمرة والفنان حجاج عبد العظيم والفنانة ويزو ومصطفى غريب وغيرهم من النجوم، والعمل من تأليف وإخراج شريف عرفة وهو العمل الأول الذي بينه وبين محمد عادل إمام.

أحداث فيلم اللعب مع العيال

تدور قصته حول شاب يتعرض لعدد من الأزمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسا على عقب في إطار كوميدي، ويجسد محمد إمام خلال أحداث الفيلم شخصية مدرس تاريخ يطلب نقله إلى إحدى المدارس التي تقع بالصحراء، ثم تجمعه قصة حب بأسماء جلال ويتعرض لعدد من الازمات والمواقف الصعبة التي تقلب حياته رأسًا على عقب وذلك في إطار كوميدي



مناطق تصوير اللعب مع العيال



فيلم "اللعب مع العيال" تم تصوير أحداثه في 5 محافظات مختلفة وهى: البحر الأحمر، جنوب سيناء، دمياط، مطروح والقاهره، وذلك داخل العديد من الأماكن النائية بتلك المحافظات وتحديدًا في سيوة ونويبع وصحراء الغردقة ومدينة شرم الشيخ.