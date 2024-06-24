عصابة الماكس تذكر اسم فيلم "ولاد رزق 3" خلال الأحداث

القاهرة - محمد ابراهيم - يواصل فيلم "عصابة الماكس" في حفظ مكانه بالمركز الثالث في شباك التذاكر وسط منافسة قوية بين الأفلام بموسم عيد الأضحى المبارك.



ذكر ولاد رزق 3 في أحداث عصابة الماكس



وأشار الفنان أحمد فهمي خلال أحداث العمل إلى فيلم ولاد رزق، قائلا إن فيلم ولاد رزق يعرض في دور العرض السينمائي حاليًا.

إيرادات عصابة الماكس



حقق فيلم عصابة الماكس إيرادات وصلت إلى مليون و15 ألف جنيه فقط وذلك في آخر يوم بأجازة عيد الأضحى ليأخذ الترتيب الثالث بشباك التذاكر، ويصل إجمالي إيراداته إلى 11 ملايين و526 ألف جنيه.



قصة فيلم عصابة المكس





الفيلم تدور أحداثه في إطار من الأكشن والكوميديا، حول المكس الذي اعتاد على القيام بعمليات السرقة والتهريب وحده دون أي مساعدة، ويتورط في عملية كبيرة تحتاج إلى أن يستعين بمجموعة تساعده في تنفيذها، ولكنه يكتشف أن من أختارهم يورطونه في مشاكل أكبر تهدد نجاح العملية.

أبطال عصابة الماكس

فيلم عصابة المكس إخراج حسام سليمان، ومن تأليف كل من رامي على وأمجد الشرقاوي، الفيلم بطولة أحمد فهمي، ولبلبة، وروبي، وأوس أوس، وحاتم صلاح مع وجود عدد كبير من ضيوف الشرف، ومن إنتاج اتحاد الفنانين.