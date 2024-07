فيلم Inside Out 2 يتخطى نجاح Dune: Part Two في شباك التذاكر

القاهرة - محمد ابراهيم - يستمر فيلم Inside Out 2 في تحقيق نجاح كبير على مستوى شباك التذاكر الامريكي، بتصدره للايرادات حتى نهاية اسبوعه الثاني بصالت العرض، ووفق ديلي ميل، الفيلم نجح في تجاوز ايرادات فيلم Dune: Part Two الذي كان يعتقد أنه سيكون الانجح في 2024.

واشار أحد المسئولين عن شركة صناعة افلام الرسوم المتحركة "بكسار"، لامكانية طرح عمل درامي مشتق من تليفزيوني ديزني الناجح Inside Out، ووفق ديد لاين، المسلسل في حالة طرحه للعرض، سيكون من خلال منصة العرض الرقمي الخاصة بديزني Disney+.

وكانت قد شهدت مدينة لوس أنجلوس احتفالية مميزة بالعرض الخاص للجزء الثاني من فيلم ديزني للرسوم المتحركة Inside Out 2، ونقلت ديلي ميل، لقطات من العرض الخاص للفيلم، بحضور ابطاله المؤدين للأصوات الرئيسية ومنهم مايا هوك وإيمي بوهلر.

وتعود ديزني بقوة عبر مجموعة مميزة من الاعمال الكارتونية الشهيرة، بعد طرحها للإعلان الترويجي للموسم الثاني من فيلم Moana 2، ونقلت ديلي ميل، الاعلان التشويقي لفيلم الرسوم المتحركة الناجح، الذي يعود بمشاركة دوين جونسون في اداء الصوت الرئيسي.

تعليق جوش برولين

أيضا كان قد كشف النجم جوش برولين عن حقيقة مشاركته في بطولة فيلم ديدبول القادم الذي سيشهد ظهور هيو جاكمان من جديد في شخصية وولفرين من عالم x-men، ووفق ديلي ميل، تحدث جوش برولين في حوار جديد عن أنه من الممكن توقع أي شيء بالنسبة لفيلم "ديد بول" القادم، وجاءت تصريحات جوش الجديدة خلال مشاركته في الترويج لفيلمه الجديد Dune: Part 2.

وكان قد نجح الاعلان الترويجي الأول لفيلم Deadpool And Wolverine في تحقيق رقم قياسي استثنائي في تاريخ مشاهدات اعلانات افلام مارفل الجديدة، ووفق ديلي ميل، الفيلم الجديد حصد الاعلان التشويقي الأول له، نسب مشاهدات تقدر بـ 365 مليون مشاهدة متخطيا اكثر اعلان تشويقي سابق في حصد نسب المشاهدة بأول 24 ساعة وهو اعلان فيلم Spider-Man: No Way Home.

ختام التصوير

وكان قد أعلن النجم رايان راينولدز عن ختام تصوير مشاهد فيلمه الجديد Deadpool 3، عبر منشور له على حسابه الخاص على موقع انستجرام، ونقلت ديلي ميل، الصورة التي نشرها راينولدز، ووجه من خلالها التحية لطاقم عمل الفيلم، والنجم هيو جاكمان الذي شارك في البطولة.

و ذلك بعد أن ظهر النجم رايان راينولدز في لقطات تشويقية جديدة من موقع تصوير مشاهد فيلم Deadpool 3، ظهر خلالها بقصة شعر مختلفة عن اطلالة الشخصية المعهودة، ونقلت ديلي ميل، اللقطات الترويجية الجديدة من داخل موقع تصوير الفيلم، الذي يعتبر أهم عمل سينمائي منتظر من عالم مارفل السينمائي خلال العام الجاري.