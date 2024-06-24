قصور الثقافة بأسوان تشارك مكتبة الإسكندرية في احتفالية "إراتوستينس"

القاهرة - محمد ابراهيم - نظم فرع ثقافة أسوان عددا من اللقاءات التثقيفية في احتفالية "إراتوستينس" بالتعاون مع مكتبة الإسكندرية، ضمن فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، وبرامج وزارة الثقافة.

وشهد قصر ثقافة العقاد لقاء بالتعاون قطاع التواصل الثقافي بالمكتبة، شارك به كل من المهندسة رؤى هلالي والمهندس حسن النفراوي - أخصائيا وحدة الأنشطة بمركز القبة السماوية بالمكتبة.

تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة

استهلت "هلالي" اللقاء بحديث حول تاريخ مكتبة الإسكندرية القديمة، مقدمة نبذة عن نشأة العالم إراتوستينس ودراسته في أثينا، وأبرز إنجازاته ومن أهمها قياس محيط الكرة الأرضية بدقة مستعينا بقياسات دوائر العرض بين محافظتي الإسكندرية وأسوان.

و من ناحيته تناول "النفراوي" المنهج العلمي للعالم اليوناني والذي استطاع من خلاله أن يتوصل إلى أن الأرض كروية وليست مسطحة، وذلك من خلال قياس طول ظل إحدى المسلات بالإسكندرية ظُهر يوم الإنقلاب الصيفي الذي يوافق 21 يونيه من كل عام.

أبرز إنجازات إراتوستينس

كما تحدث تفصيليا عن أبرز إنجازات إراتوستينس ومنها قياس زاوية ميل الشمس، والمسافات بين كل من الأرض والقمر، وبين الأرض والشمس، هذا بالإضافة إلى رسمه لخريطة نهر النيل.

واختتم اللقاء المنفذ من خلال ثقافة الطفل بفرع ثقافة أسوان بتعريف الأطفال كيفية حدوث تعامد الشمس، مع تدريب يوضح كروية الأرض من خلال الاستعانة بخريطة جمهورية مصر العربية.

وفي سياق متصل وضمن الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، من خلال فرع ثقافة أسوان برئاسة يوسف سليم، استقبلت جزيرة "إلفنتين" الأثرية 200 طفل وطفلة من أبناء المحافظة، لإجراء تجربة العالم اليوناني الخاصة بقياس محيط الأرض أثناء تعامد الشمس خلال ظاهرة الانقلاب الصيفي، بالتعاون مع فريق مكتبة الإسكندرية.

كما شهدت الزيارة التي حملت عبق الحضارة المصرية، جولة داخل المتحف المُلحق بمتحف آثار أسوان، بجانب جولة على ضفاف نهر النيل بحضور منال عبد العزيز مسئول ثقافة الطفل.

احتفالية "إراتوستينس"

والمعروف أن احتفالية "إراتوستينس" تنظم يوم 21 يونيو من كل عام بكل من مكتبة الإسكندرية ومحافظة أسوان، وتتضمن عددا من اللقاءات للتعريف بمنهجية قياس محيط الكرة الأرضية قبل 2000 عام، وإنجازات العالم الرائدة في المجالات الإنسانية والثقافية والعلمية.

