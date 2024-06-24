في ذكرى وفاته.. ما لا تعرفه عن الفنان الراحل يوسف داوود

القاهرة - محمد ابراهيم - يصادف اليوم الإثنين الموافق 24 يونيو، ذكرى وفاة الفنان القدير يوسف داوود، الذي رحل عن عالمنا في مثل هذا اليوم عام 2012، رحل وترك بصمة فنية في كثير من الأعمال التي شارك بها على مدار مشواره الفني.

نشأة يوسف داوود

ولد "داوود" في 10 مارس 1938 بمحافظة الإسكندرية، وتخرج في كلية الهندسة عام 1960، واستمر منشغل بالعمل وفقًا لدراسته طوال ربع قرن حتى عام 1985، واشتهر بلقب زمباوى، وهو الدور الذى لعبه خلال مسرحية الزعيم مع الفنان عادل إمام.

ودخل الفن فى سن كبير، حيث كان مقتربًا من 50 عامًا، ورغم ذلك إلا أنه كان يترك بصمته الفنية الخاصة في كل عمل يشارك به، ويعتبر واحد من أهم الفنانين، حيث لقب بمهندس الكوميديا.

مسيرة يوسف داوود الفنية

وشارك "داوود" فى أكثر من 40 فيلما، وعدد كبير من المسلسلات، وشارك في العديد من المسرحيات، ومن أبرز الأعمال التي شارك بها: من الأعمال الفني "حنفي الأبهة، وبخيت وعديلة،وعسل أسود"، ومن الأعمال المسرحية "الواد سيد الشغال، الزعيم"، ومن الأعمال الدرامية "رأفت الهجان، السيرة الهلالية، فارس بلا جواد" .

وفاة يوسف داود

رحل عن عالمنا الفنان يوسف داوود عن عمر ناهز الـ 79 عاما، بعد صراع طويل مع المرض، الذي أنهك جسده، وألزمه الفراش، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة، في 24 يونيو 2012، وبعد ذلك تم الصلاة على داوود في الكنيسة المرقسية، ومن ثم تشييع جثمانه إلى مسقط رأسه في الإسكندرية.