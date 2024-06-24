نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر "ولاد رزق 3" يتصدر إيرادات السينما المصرية بإيرادات بلغت 7.5 مليون في ليلة واحدة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - حقق فيلم "ولاد رزق 3" نجاح كبير منذ عرضه في دور السينمات وحققت إيراداته ليلة أمس بمبلغ 7،485،600 جنيه مصري، مما جعله يحتل المركز الأول.



ايرادات فيلم اللعب مع العيال

ويليه فيلم “اللعب مع العيال” بطولة محمد إمام، في المركز الثاني الذي وصلا ايراداته أمس ل 1،112،897 جنيه.



أحداث فيلم ولاد رزق 3

وتدور أحداث فيلم ولاد رزق 3 حول سرقة أبطال العمل شيئا ثمينا من تايسون فيوري، الأمر الذي سوف يقلب حياتهم رأسا على عقب، حيث يتسبب في دخولهم العديد من الصراعات التي ستدور في إطار من الأكشن والدراما.



أبطال فيلم ولاد رزق 3

ويشارك في فيلم ولاد رزق 3 عدد كبير من نجوم الفن، أبرزهم: أحمد عز، عمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وكريم قاسم، ومحمد لطفي، وآسر ياسين، وسيد رجب، ونسرين أمين، ومحمد ممدوح، وأحمد داود، وعلي صبحي، ومن أبرز ضيوف الشرف الملاكم العالمي تايسون فيوري، وكريم عبدالعزيز، والعمل من تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.