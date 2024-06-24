نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد.. أحدث ظهور للفنان أحمد العوضي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - شارك الفنان احمد العوضي متابعيه بصوره له من خلال حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صباح اليوم منذ بضع دقائق.

و علق على الصورة قائلًا:- صباح الفل علي كل اخواتي الجدعان

أحداث مسلسل حق عرب

تدور أحداث مسلسل حق عرب في إطار شعبي تشويقي حول عرب السويركي "أحمد العوضى"، الذي يسعى للهروب من ماضٍ مرير، ألا وهو أنه ابن الشخص الذي يعمل عنده وهو عبد ربه "رياض الخولي" دون أن يعلم الثنائي بحقيقة الأمر، إلا أن عداوة تحدث بينهما قد تجعل السر الذي تخفيه صباح "وفاء عامر" زوجة عبد ربه تبوح به حتى تحقن الدماء بين الابن ووالده، وكذلك الحفاظ على سمعتها.

أبطال مسلسل حق عرب

من بطولة أحمد العوضى، دينا فؤاد، رياض الخولي، وفاء عامر، وليد فواز، دنيا المصري، كارولين عزمي، أحمد صيام، سلوى عثمان، سامح السيد، وفاء مكي، أحمد عبدالله محمود، إبراهيم السمان، ميدو ماهر، الطفل منذر مهران، تامر شلتوت، يُمنَى طولان، وعدد آخر من الفنانين. والعمل من تأليف محمود حمدان، وإخراج إسماعيل فاروق.

بدايات العوضي

و يذكر أن تخرج أحمد العوضي من كلية التجارة جامعة حلوان تخصص: تجارة خارجية عام 2006 قبل أن يحترف التمثيل، كان ملاكمًا في الأساس، وكان يقوم بالتمثيل بمسرح الجامعة، عام 2009 دخل مجال التمثيل بترشيح من الفنان نور الشريف والمخرج يوسف شرف الدين للقيام بأحد الأدوار في مسلسل «الدالي 3».

و توقف فترة طويلة عن التمثيل تصل إلى خمسة سنوات وعاد بمسلسل «السبع وصايا»، الذي أسهم بشكل كبير في تعرف الجمهور عليه عام 2014 حقق شهرة وانتشارًا عربيا لدوره في مسلسل نظرة فابتسامة ومسلسل نصيبي وقسمتك بموسمه الثاني من خلال شخصية زياد التي خانته زوجته مع أقرب أصدقائه.