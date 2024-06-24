نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على تفاصيل حفل عمرو دياب في الرياض في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستعد الهضبة عمرو دياب لإحياء أحدث حفلاته الغنائية الجديدة، والتي من المقرر أن تقام يوم 18 يوليو في بوليفارد سيتي ضمن حفلات جولة المملكة، حيث شارك "عمرو" جمهوره بصورة من بوستر الحفل من خلال حسابه الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "انستجرام"، وأرفق بالبوستر تعليقًا قال فيه:" Riyadh GetReady".



تعليقات الجمهور على منشور عمرو دياب

وفورا من مشاركة المنشور نال المنشور على إعجاب الجمهور، وكانت من بين أبرز التعليقات الف مبروك، بالتوفيق والنجاح الدائم، منتظرين الحفل، وغيرها من التعليقات.

آخر أعمال عمرو دياب

والجدير بالذكر آخر أعمال عمرو دياب أغنية تتحبى، والذي حازت على إعجاب الجماهير في الوطن العربي.

وجاءت كلمات الأغنية كالتالي:

الدلع يتشال له ناسه

والهنا بقى ليكي حصري والجمال أنتي أساسه حاصري قلبي وعيني حاصري مش هأبالغ ف المزايا

مش هعد وأقول ياعيني شوفي نفسك في المرايا شوفي وأنتي حاثعذريني

تتحبى.. تتعشقي

أه حرام تتعبي أو تشقي تتهني.. تتمني

تتطلبي طلباتك مني

هو مين يفلت يا ويله؟

اللى عينيك جت في عينيه وأنتي واقفه بتسحريله

عاللي شايفه الله يعين

واللي مالهوش في الشقاوة لو شافك يتشاقى عادي

یا نهار أبيض على الحلاوة القمر طل الليلادي