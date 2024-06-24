نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تعرف على نصائح سمية الخشاب لطلاب الثانوية العامة للسنه الثالثه على التوالي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة سمية الخشاب بوست لطلاب الثانوية العامة من خلال حسابها الشخصي على موقع أكس تويتر سابقًا كما أعتادت منذ عامين وجأت نصائحها هكذا.

التعليم مبحددش لا مصير ولا نيله، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهاده هتقرطسها وتحط فيها طعميه.

و تابعت: "يا حبايبي الجو حر ملخصات إيه أسقطوا وخلاص".

و أضافت: احنا في زمن اللي يجيب فلوس > اللي يتعلم".

وكان آخر اعمال سمية الخشاب هو مسلسل ب 100 راجل ، والذي عرض خلال شهر رمضان الماضي .

ويشارك في بطولته صلاح عبدالله، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، محمد القس، هالة فاخر، ومن تأليف محمود حمدان، وإخراج إبرام نشأت.

المسلسل تدور أحداثه في إطار من الإثارة والتشويق حول امرأة تمر بالعديد من الظروف خلال عملها تحاول تخطيها.