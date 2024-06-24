نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر حنان مطاوع عن تقديم السيرة الذاتية لـ سميحة أيوب: شرف كبير لي في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أبدت النجمة حنان مطاوع عن سعادتها البالغة، عقب تصريح الفنانة سميحة أيوب بتجسيد سيرتها الذاتية في عمل فني بأنها الأجدر والأنسب وذلك خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل، في برنامج "تفاصيل" الذي يعرض عبر فضائية "صدى البلد 2".

تصريحات حنان مطاوع

وقالت حنان مطاوع، في تصريحات صحفية لها،:"سعيدة للغاية بما قالته عني الفنانة سميحة أيوب بتقديم سيرتها الذاتية.. وده شرف كبير ليا أنها تقول كده وهي أستاذة الكل وحبيبة قلبي وفنانة عظيمة وهي مسيرة مليئة بالنجاحات الكبيرة ورمز من رموز الفن العظيمة".

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وتابعت حنان مطاوع،:"أنا بحبها أوي أوي، واللي هي قالتاله على رأسي من فوق وشكرا ليها جدا على إشادتها بموهبتي".

فيما وجهت حنان مطاوع، رسالة إلى الإعلامية نهال طايل، مقدمة برنامج "تفاصيل" قائلة عنها هي مذيعة متألقة ومثقفة ورائعة وتتابع برنامجها وسعيدة للغاية عما ذكرته عنها في برنامجها أكثر من مرة فضلا عن أنها تحاور الضيف بشكل جيد.

تصريحات سميحة ايوب

وفي نفس السياق قالت الفنانة سميحة أيوب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية نهال طايل في برنامج تفاصيل عبر فضائية "صدى البلد 2"، أن النجمة حنان مطاوع هي الأجدر بتقديم مسيرتها في عمل فني على الشاشات، فهي فنانة جميلة للغاية وموهوبة ولديها القدرة على تقديم أي عمل، وذكية في إختياراتها فهي الأقرب لقلبها.

جدير بالذكر أن برنامج تفاصيل يعرض يومي الأحد والاثنين والاربعاء في تمام الساعة الثامنة مساء عبر فضائية صدى البلد 2 وهو من تقديم الإعلامية نهال طايل، ويستضيف البرنامج عدد من نجوم الفن للحديث معهم عن أعمالهم الفنية وأبرز تفاصيل حياتهم كما أنه برنامج إجتماعي خدمي.