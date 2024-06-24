نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبنة ماجد المصري تتعرض لوعكة صحية مفاجئة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - تعرضت ابنة الفنان ماجد المصري لوعكة صحية مفاجئة، خلال الساعات القليلة الماضية، ونقلت على إثرها إلى أحد المستشفيات، وكشف والدها عن ذلك الأمر، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "انستجرام".

ونشر "المصري" من خلال خاصية "الإستوري" صورة لابنته من داخل المستشفى وعلق عليها قائلًا: "ألف حمد الله على سلامتك يا روح قلب أبوكي".

آخر أعمال ماجد المصري

يذكر أن آخر أعمال الفنان ماجد المصري الفنية، هو مشاركته في مسلسل "محارب"، بطولة حسن الرداد، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2024.

أبطال وصناع مسلسل "محارب"

شارك في بطولة مسلسل "محارب"، بجانب الفنان حسن الرداد،مجموعة كبيرة من الفنانين أبرزهم:ناهد السباعي، سلوى عثمان، محمود البزاوي، أحمد زاهر، ملك أحمد زاهر، ماجد المصري، نيرمين الفقي، تامر عبدالمنعم، وغيرهم، ومن تأليف محمد سيد بشير، وإخراج شيرين عادل.