نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تركي آل الشيخ يعلن عن إنتاج أفلام سعودية في الأشهر القادمة في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه بالمملكة العربية السعودية عبر حسابه الرسمي الرسمي بموقع التغريدات “ اكس” تويتر سابقا عن إنتاج أفلام سعودية بشكل عالمي.

دعم وإنتاج أفلام سعودية في الأشهر القادمة

وقال تركي آل الشيخ:" نعمل حاليًا على دعم إنتاج من 3 إلى 5 أفلام سعودية خلال الأشهر الثلاثة القادمة، بالإضافة إلى إنتاج 3 أفلام سعودية بشكل كامل بمستوى عالمي".

وأضاف: سيتم اختيار هذه الأفلام بإشراف الهيئة العامة للترفيه وموسم الرياض، ونتطلع أن تكون هذه الأفلام نقلة نوعية وتشريفًا للقطاع.

فيلم سينمائي يجمع عمرو دياب ونانسي عجرم

يذكر أن المستشار تركي آل الشيخ رئيس الهيئة العامة للترفيه، أعلن عن تقديم فيلم بطولة الفنان عمرو دياب من انتاجه وتحت رعايته، وجاء ذلك من خلال نشر تركي آل الشيخ صورة تجمعه بالفنان عمرو دياب عبر حسابه الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات “ انستجرام ” واعلن عن تقديم فيلم سينمائي يجمع لأول مرة الفنان عمرو دياب بالمطربة اللبنانية نانسي عجرم في أول تجربة تمثيل لها.

الكشف فيلم الاسترليني

كما كشف المستشار تركي آل الشيخ عن البوستر الأول لـ فيلم الاسترليني بطولة النجم محمد هنيدي، خلال منشور عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي " فيسبوك".

وعلق تركي آل الشيخ على بوستر فيلم الاسترليني، قائلا: "في الانتظار"، وقد حاز المنشور على إعجاب عدد كبير من الجمهور والمتابعين الذين أعربوا عن حماسهم لمشاهدة الفيلم فور طرحه في دور العرض السينمائية، والفيلم من إخراج حسين المنباوي.