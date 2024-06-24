نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الليلة.. قصور الثقافة تعرض "السد" و"اتجاه واحد" بمهرجان الأقاليم المسرحية في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

يستمر المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في تقديم عروضه المسرحية على مسرحي السامر بالعجوزة وقصر ثقافة روض الفرج وذلك ضمن دورته السادسة والأربعين، المقامة برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي.

العرض المسرحي السد

ويشهد قصر ثقافة روض الفرج في السابعة مساء اليوم، العرض المسرحي "السد" لفرقة قومية البحيرة، وهو دراما عن رائعة عبد الرحمن الأبنودي "جوابات حراجي القط"، إعداد إسراء محبوب، وإخراج محمد عفيفي، وتدور أحداثه بإحدى القرى لتصوير معاناة نساء القرية وحزنهن على فراق أزواجهن وأبنائهن بعد السفر للمشاركة في أعمال بناء السد العالي، مع رصد الأحداث الاجتماعية والتاريخية في تلك الفترة الزمنية.

عرض “ اتجاه واحد”

وفي التاسعة مساء يشهد مسرح السامر بالعجوزة عرض "اتجاه واحد" لفرقة قومية الإسماعيلية، تأليف أحمد الملواني، وإخراج معتز مدحت.



وتدور أحداثه في إطار درامي ليصور معاناة فقدان الأب من خلال "البطل" الذي يعاني من الوحدة والضغوط الحياتية عقب وفاة والده، وكأنه يحيا بلا هدف!

المهرجان تقيمه الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم بالمجان للجمهور، وتتكون لجنته التحكيمية من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة ومدير المهرجان المخرج السعيد منسي.