نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر يهدف للحفاظ على الهوية.. قصر روض الفرج يشهد عرض "الحياة حدوتة" بمهرجان فرق الأقاليم في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

قدمت فرقة بورفؤاد المسرحية، أمس الأحد، عرض "الحياة حدوتة" على مسرح قصر ثقافة روض الفرج، ضمن فعاليات المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية، في دورته 46.

أحداث عرض “الحياة حدوتة”

تدور أحداث العرض حول الصراع الأزلي في المنطقة بين الخير والشر والمحاولات المضنية من أجل تغيير الهوية، وتقديم أفكار ورؤى لا تتسق مع القيم أو التقاليد، من خلال أسرة يحاول شخص التفرقة بين أفرادها والسيطرة على عقولهم.

أوضح مؤلف العرض د. محمد أمين عبد الصمد أن العرض يهدف إلى الحفاظ على الهوية والعادات والتقاليد من خلال قصة (حدوتة) أرض أصبحت مطمعا للكثيرين في ظل عصر العولمة والانفتاح على ثقافات الغرب.

وأضاف أنه تم الاستعانة بعدد من الرموز منها الآلات الموسيقية كالناي كرمز للشعب أو المجتمع، والجلباب الذي يرمز إلى الثقافة الزراعية التي يقوم عليها الشعب بأكمله.

صناع عرض “الحياة حدوتة”

"الحياة حدوتة" سينوغرافيا وإخراج عمرو عجمي، أشعار مسعود شومان، موسيقى وألحان ماهر كمال، تصميم استعراضات عجميات، تدريب استعراضات مصطفى غريب، تصميم وتنفيذ ملابس محمد عمرو، تصميم ديكور يوسف الشاعر، تنفيذ ديكور مصطفى سعد، وسيد العتر، مؤثرات صوتية ياسر فاروق، عازف الناي نبيل الحسيني، ماكياج سامي أيمن، مساعد مخرج محمد غزال، وبلال سعد، ومخرج منفذ أحمد العجمي.

أداء تمثيلي: محمد حسن، أحمد القماش، محمد التقهاني، روان حازم، فاطمة هدية، محمد هاني، كريم الصفتي، يوسف أيوب، جانا الحسيني، معاذ محمد، محمد غوال، محمد السوبركي، مصطفى غريب، جنى إسلام، محمد النوتي، محمد عمرو، جنة الله برجل، بسملة أحمد، أسماء المغربي، أية الغول، نور شريف، مريم جودة، بلال سعد، ياسر محمد.

لجنة التحكيم

شهد العرض لجنة التحكيم المكونة من د. ياسر علام، د. جمال ياقوت، د. أيمن الشيوي، د. وليد الشهاوي، مصمم الديكور فادي فوكيه، ومقرر اللجنة المخرج السعيد منسي مدير المهرجان. وبحضور الفنان عبد الرحمن حسن، والشاعر مسعود شومان رئيس الإدارة المركزية للشئون الثقافية.

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية

المهرجان الختامي لفرق الأقاليم المسرحية في دورته الحالية يقام برعاية الدكتورة نيفين الكيلاني، وزير الثقافة، وتنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة عمرو البسيوني، حتى 29 يونيو الحالي. وتقام فعالياته بإشراف الإدارة العامة للمسرح برئاسة سمر الوزير، التابعة للإدارة الإدارة المركزية للشئون الفنية برئاسة الفنان تامر عبد المنعم، ويشارك به 26 عرضا مسرحيا تقدم مجانا للجمهور، بمسرحي السامر وقصر ثقافة روض الفرج، ويصدر عنه نشرة يومية برئاسة تحرير الشاعر والناقد يسري حسان.

عرض السد

ويستقبل قصر ثقافة روض الفرج اليوم الاثنين في السابعة مساءً العرض المسرحي "السد" لفرقة البحيرة القومية، عن رائعة "جوابات حراجي القط" لعبد الرحمن الأبنودي، كتابة إسراء محبوب، وإخراج محمد عفيفي.

عرض "اتجاه واحد "

وتقدم فرقة الإسماعيلية القومية العرض المسرحي "اتجاه واحد" في التاسعة مساءً على مسرح السامر، تأليف أحمد الملواني، وإخراج معتز مدحت.