عمرو يوسف يثني على قوة كندة علوش بعد اعلان اصابتها بالسرطان

القاهرة - محمد ابراهيم - اعرب الفنان عمرو يوسف عن إعجابه العميق بقوة وصلابة زوجته كندة علوش خلال فترة مرت بظروف صعبة على مدار السنتين الماضية، مشيرًا إلى أنها كانت مؤمنة وصابرة وسلمت أمرها لله.

تصريحات عمرو يوسف



عبر منشور على "فيس بوك"، أكد عمرو يوسف أن الحمد لله كانت العبارة الأكثر ترددًا في فمه، مشيرًا إلى أن كندة علوش كانت تظهر بثقة وصلابة تلهم الكثيرين، حتى بدأ البعض رحلة الشفاء بفضل تأثيرها الإيجابي.

تمنيات عمرو يوسف لكندة علوش



عبر منشوره، قدم عمرو يوسف أمنياته بأن يحفظها الله له ولأولادهما ولأحبابها في كل مكان، مشيدًا بالدعاء المستمر لها منذ أن عرفوها، معبرًا عن حبه الشديد لها وتقديره لقوتها وأخلاقها التي تستحق كل الحب في العالم.