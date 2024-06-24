عمرو دياب يروج لحفلته في السعودية

القاهرة - محمد ابراهيم - روج الفنان عمرو دياب لحفتله في السعودية، وذلك عن طريق نشر بوستر حفلته على ستوري صفحته الرسمية بموقع تداول الصور والفيديوهات “ إنستجرام ” ٠

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عمرو دياب يحيي حفلا غنائيا في السعودية 18 يوليو

يحيي النجم الكبير عمرو دياب حفلا غنائيا في بوليفارد سيتي بالعاصمة السعودية الرياض، يوم 18 يوليو المقبل، ضمن سلسلة حفلات "جولة المملكة".

ومن المقرر أن يقدم عمرو دياب خلال الحفل باقة من أجمل أغانيه القديمة والجديدة والتي يحبها الجمهور.

ويستعد عمرو دياب، لإحياء حفل غنائي كبير في مراسي الساحل الشمالي، يوم 29 يونيو المقبل، بمشاركة الدي جي العالمي آدم بورت.

وكان عمرو دياب، أحيا حفلين في موسم عيد الأضحى، الأول في بيروت السبت 15 يونيو، والثاني الثلاثاء 18 يونيو، في أرينا كوكاكولا دبي.

آخر أعمال عمرو دياب

وطرح الهضبة قبل عيد الأضحى مباشرة أغنيتين هما "الطعامة" و"تتحبي" وتصدرتا تريند يوتيوب وتريند موقع التواصل الاجتماعي إكس.

أغنية "الطعامة" من كلمات تامر حسين ومن ألحان عزيز الشافعي وتوزيع موسيقي أحمد إبراهيم.

أما أغنية "تتحبي" من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع محمد يحيى، ميكس وماستر أمير محروس.