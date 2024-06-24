سمية الخشاب تثير الجدل: الفلوس أهم من التعليم

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 06:31 مساءً - ودعت الفنانة سمية الخشاب تقليدها المعتاد بتقديم نصائح لطلاب الثانوية العامة خلال موسم الامتحانات، لتفاجئهم هذا العام برسالة صادمة مفادها أن "كسب المال أهم من التعليم".

وكتبت سمية الخشاب عبر حسابها على تويتر: "يا حبايبي الجو حر ملخصات إيه أسقطوا وخلاص، احنا في زمن اللي يجيب فلوس > اللي يتعلم، التعليم مبيحددش لا مصير ولا نيله، بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقي الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية".

أثارت هذه التغريدات جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي، حيث انقسموا بين مؤيد لرأي سمية الخشاب مستشهدين بتجاربهم الشخصية، ومعارض يرى أن التعليم هو الأساس لبناء مستقبل أفضل.

يذكر أن سمية الخشاب شاركت في السباق الرمضاني 2024 بمسلسل "بـ100 راجل"، الذي تناول قضايا اجتماعية جريئة مثل التجارة بالأسلحة والمخدرات.