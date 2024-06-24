بفتحة جانبية.. إليسا تتألق بفستان طويل في حفلها بلبنان

القاهرة - محمد ابراهيم - أطلت الفنانة إليسا علي جمهورها بفستان لامع يدمج اللونين الفضي والذهبي، حيث أحيت حفلا غنائيا ساهرا في كازينو لبنان، ضمن سلسلة حفلات موسم الصيف.

إطلالة إليسا في بيروت

وظهرت اليسا بفستان طويلا بشق جانبي طويل كشف ساقها، مكشوف الكتفين مع كم طويل في اليد اليمنى، تركت شعرها ينسدل مموجا على كتفها.

أبرز كليبات إليسا

من ناحية أخرى، شاركت إليسا في العديد من الكليبات منها: بدي دوب، بتغيب بتروح، وآخرتا معك، عايشالك، أجمل إحساس، ليالي لبنان، كل يوم في عمري، إرجع للشوق، حبك وجع، بستناك، لو تعرفوه، بتمون، أواخر الشتاء، ع بالي حبيبي، تصدق بمين، أسعد واحدة، تعبت منك، حب كل حياتي، يا مرايتي، حالة حب على يوتيوب، سهرنا يا ليل على يوتيوب، عكس اللي شايفينها على يوتيوب، إلى كل اللي بيحبوني على يوتيوب، كرهني على يوتيوب، هنغني كمان وكمان على يوتيوب، يا عم سلامتك على يوتيوب، من أول دقيقة على يوتيوب

أحدث أعمال إليسا

كان أحدث أعمال إليسا هو ألبوم "أنا سكتين"، الذي يضم 12 أغنية تتعاون فيها مع مجموعة من الشعراء والملحنين، حققت أغنية "أنا سكتين" والتي تحمل نفس اسم الألبوم أكثر من مليون ونصف مشاهدة، اصبحت الأغنية الأكثر تداولًا واستماعًا في الوطن العربي.

أغاني ألبوم" أنا سكتين"

وضم الألبوم كلا من: أغنية "أنا سكتين"، كلمات نادر عبد الله، ألحان تامر عاشور، توزيع أحمد إبراهيم، "بتمايل على الـ BEAT"، كلمات وألحان عزيز الشافعي، توزيع أمين نبيل، "كلّو وهم"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري، "حلالي"، كلمات نادر عبدالله، ألحان أحمد زعيم، توزيع أحمد ابراهيم.

وأغنية "العقد"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان: محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، "النظرة الأولى"، كلمات أيمن بهجت قمر، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، "نظرات"، كلمات صابر كمال، ألحان محمد يحيى، توزيع جلال حمداوي، "خوليو وفيروز"، كلمات وألحان وتوزيه محمد رحيم.

وأيضا أغنية "فرحانة معاك"، كلمات نادر عبدالله، ألحان Ghokhan Ors، توزيع أحمد ابراهيم، "شو كان بيمنعك"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع عمر صباغ، "من أول السطر"، كلمات أسامة مصطفى، ألحان سامر أبو طالب، توزيع جلال حمداوي، "حظي ضحكلي"، كلمات وألحان مروان خوري، توزيع داني خوري.

آخر أعمال إليسا

والجدير بالذكر أن آخر أعمال إليسا هي أغنية «ماتندم على شي»، من كلمات على المولى، ألحان صلاح الكردي، توزيع جمال ياسين، وايضا "بتمايل على الـ Beat" من كلمات وألحان عزيز الشافعي، وتوزيع موسيقي أمين نبيل، وإخراج إنجي جمال، وجاءت كلمات اغنية "بتمايل على الـ Beat": وسط الناس وحيدة مفيش ولا حاجة جديدة.. عشان انت بعيد عني ف مش فارقالي ولا حاجة.. وسط الناس سهرانة لكن خايفة وزهقانة.. عشان انت بعيد عني ومشتاقة ومحتاجة.. وطول الليل عيوني بتدور عليك وسط الوشوش.. مبيناموش عيوني بعدك يا حبيبي مبيناموش.. طول الليل بضحك ف وش الناس وقلبي بيتعصر.. مين اللي فيهم زيي قاسى ولا مين زيي خسر.



