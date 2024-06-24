بإطلالة بيضاء.. هنا الزاهد تبهر جمهورها

القاهرة - محمد ابراهيم - شاركت الفنانة هنا الزاهد متابعيها وجمهورها بصور جديدة لها وذلك من خلال حسابها الرسمي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".



وظهرت هنا وهي ترتدي فستان لونه أبيض منفوش، مع تسريحة شعر ويفي، ومكياجًا يبرز جمالها.

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يذكر أن آخر أعمال هنا الزاهد فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة



وتدور قصة الفيلم الذي ينافس في موسم أفلام عيد الفطر 2024 في إطار من الفانتازيا المليئة بالكوميديا والمفاجآت، من خلال زوجين تتسم حياتهما بالرتابة والملل، ويحدث شيئًا ما يقلب حياتهم رأسًا على عقب، وتتبدل أحوالهما بطريقة غير متوقعة، ويكون هناك شبيهة للزوجة على طريقة باربي التي تهتم بنفسها وملابسها.

أبطال فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة”



فيلم “فاصل من اللحظات اللذيذة” بطولة هشام ماجد، هنا الزاهد، الطفل جان رامز، محمد ثروت، بيومي فؤاد، طه دسوقي، غادة إبراهيم، محمود الليثي، سمير حكيم، وآخرون من النجوم، وهو من تأليف شريف نجيب، جورج عزمي، إنتاج أحمد السبكي