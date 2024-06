موعد عرض الجزء الجديد من سلسلة Hunger Games

القاهرة - محمد ابراهيم - يستعد عشاق السينما الأمريكية لموعد انطلاق الجزئ الجديد من الفليم الأيقوني Hunger Games، حيث بدأ العمل على فيلم جديد من سلسلة أفلام Hunger Games، ومن المقرر طرحه في دور العرض في 20 نوفمبر 2026، تحت اسم The Hunger Games: Sunrise on the Reaping، وذلك بعد النجاح الكبير الذى حققه أخر أجزاء السلسلة The Ballad of Songbirds and Snakes الذى طرح في نوفمبر الماضى 2023.

وتعمل المؤلفة سوزان كولينز على كتابًا جديدًا بعنوان "Sunrise on the Reaping" الذى سيطرح في عام 2025، ومن ثم سيتم عرض الفيلم المقتبس من الكتاب، كما تجرى محادثات مع المخرج فرانسيس لورانس، الذي أخرج كل أجزاء سلسلة "Hunger Games" بـ إخراج الفيلم الجديد.

على أن يعود فيلم "The Hunger Games: Sunrise on the Reaping" لـ زيارة عالم Panem قبل 24 عامًا من أحداث ملحمة "Hunger Games" (التي ترويها كاتنيس إيفردين) وأربعة عقود بعد أحداث فيلم The Ballad of Songbirds and Snakes، حيث ستبدأ في صباح يوم حصاد الدورة الخمسين لألعاب الجوع، والمعروفة أيضًا باسم قمع الربع الثاني - والتي تنافس فيها هايميتش أبيرناثي، الذي لعب دوره وودي هارلسون في الفيلم الأصلي وقام فيما بعد بتوجيه كاتنيس وبيتا في دورة ألعاب الجوع الرابعة والسبعين.

حقق فيلم "Hunger Games" أكثر من 3.3 مليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، وكان فيلم "Catching Fire" في عام 2013 هو الأعلى إيرادات بقيمة 865 مليون دولار.

وبالرغم من إنه لم ترق "The Ballad of Songbirds and Snakes" إلى مستوى الملحمة الأصلية من حيث مبيعات التذاكر، لكن تكلفة النسخة المسبقة كانت 100 مليون دولار فقط، لذلك تمكنت من جني الأرباح وتشجيع الاستوديو على المضي قدمًا في إصدار جزء آخر.

هنا ملخص موجز عن سلسلة أفلام "The Hunger Games":

تم تحويل سلسلة كتب "The Hunger Games" الشهيرة إلى سلسلة من الأفلام السينمائية. الأفلام تتبع القصة الرئيسية للكتب، والتي تدور في عالم ديستوبيا في دولة باينام.

أبرز المعلومات عن أفلام "The Hunger Games":

- تم إصدار 4 أفلام بين عامي 2012 و2015، مبنية على الثلاثية الروائية.

- بطلة الفيلم هي كاتنيس إيفردين، التي تلعب دورها الممثلة جنيفر لورانس.

- الأفلام حققت نجاحًا هائلًا في شباك التذاكر، وأصبحت واحدة من أكبر سلاسل الأفلام الناجحة في التاريخ.

- استطاعت الأفلام أن تنقل إلى الشاشة الكبيرة عالم باينام المعقد والمثير للاهتمام من الكتب.

- حظيت الأفلام بإشادة النقاد وحصدت العديد من الجوائز والترشيحات.

بشكل عام، نجحت أفلام "The Hunger Games" في إبراز القصة والمواضيع الرئيسية للسلسلة الأصلية، وساعدت في جعلها ظاهرة ثقافية شعبية عالمية.