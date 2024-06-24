شاهد.. غادة عبد الرازق تتألق في أسبوع باريس للموضة

القاهرة - محمد ابراهيم - تألقت الفنانة غادة عبد الرازق بإطلالة جريئة في أسبوع باريس للموضة، الذي يقام حاليًا في فرنسا بحضور نجوم عالميين وأشهر مصممين الأزياء.

إطلالة غادة عبد الرازق في أسبوع باريس للموضة

وأطلت عبد الرازق ببالطو طويل شفاف من الداخل ظهر جزء من جسمها، مع وضعها مكياج خفيف أظهر جمال ملامحها.

آخر أعمال غادة عبد الرازق

وكان آخر أعمال غادة عبد الرازق، هو فيلم «تاني تاني» من إخراج شريف إسماعيل، ويضم في بطولته مجموعة من النجوم من بينهم أحمد آدم، وبيومي فؤاد، وثراء جبيل، ومحمود حافظ، وهو من تأليف محمد نبوي وعلاء حسن، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول «زيكو» و«بيبو»، اللذان يتنافسان على كسب قلب صديقتهما القديمة «هدى»، لتشهد العديد من المفارقات.

وأيضا مسلسل صيد العقارب، الذي عرض ضمن الماراثون الرمضاني الماضي لعام 2024، دارات أحداثها حول شخصية الدكتورة عايدة، وهي امرأة تعمل في مجال استخلاص السموم من العقارب، سيدة أعمال ناجحة في مجال الأعمال التجارية، وتتعرض لأزمة مالية كبيرة، تدفعها إلى الدخول في صراع مع مجموعة من رجال الأعمال، ضم العمل كل من محمد علاء، رياض الخولي، سيمون، أحمد ماهر، ميار الغيطي، محمد علي رزق، عفاف رشاد، محمد نجاتي، أحمد الشامي، مي القاضي.

سبب زواج غادة عبد الرازق في سن صغير

سبق، وكشفت غادة عبد الرازق خلال ظهورها عبر شاشة «ON»، في ضيافة الإعلامية منى الشاذلي، وعن سبب زواجها المُبكر، في سن 17 عاما، أوضحت أن حلمها وحلم الزواج، كان هدفة التحرر من المنزل، والخروج عن قواعده: «كان نفسي أخرج وأشوف الدنيا، بابا كان قافل علينا وماما كمان، وكنت عاوزة أخرج، كنت بشوف يسرية أختي مخطوبة وبتخرج وتتفسح وأنا لا، لما مرة اتعزمنا في عيد ميلاد زوجي الأول، شافني واتمسك بي وأنا 17 سنة وأنا كمان اتمسكت به، لأني عاوزة أخرج وأسافر».

مسلسلات من مسيرة غادة عبد الرازق الفنية

المسلسلات: اللص الذي أحبه، وادي فيران، يا رجال العالم اتحدوا، عائلة الحاج متولي، سوق العصر، العائلة والناس، همسات في العاصمة، مسألة مبدأ، غدا يوم آخر، محمود المصري، بطة وأخواتها، اللي إختشو ماتو، أولاد الليل، طائر التمساح، الباطنية، قانون المراغي، زهرة وأزواجها الخمسة، سمارة، مع سبق الأصرار، حكاية حياة، السيدة الأولى، الكابوس، الخانكة، أرض جو، ضد مجهول، حدوته مرة، سلطانة المعز، لحم غزال، تلت التلاتة، صيد العقارب

