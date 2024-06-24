نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر شاهد أحدث ظهور لنيللي كريم في فرنسا في المقال التالي



أحمد جودة - القاهرة - نشرت الفنانة نيللي كريم صورة لها برفقة، عبر ستوري على حسابها الشخصي على موقع "إنستجرام"

وظهرت نيللي وهي ترتدي طاقم لونه أسود، وتركت شعرها منسدلًا، ووضعت مكياج رقيق يطهر ملامحها٠

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آخر أعمال نيللي كريم



وشاركت في رمضان الماضي النجمة نيللي كريم في مسلسل فراولة والذعي عرض على قناة DMC في وذلك بالتزامن مع عرضه على منصة Watch it، وذلك ضمن مسلسلات رمضان 2024.



مسلسل فراولة تأليف محمد سليمان عبد المالك، وإخراج محمد على وإنتاج شركة "sky limit" للمنتج أحمد دسوقى وبطولة نيللى كريم، شيماء سيف، صدقى صخر، أحمد فهيم، علا رشدى، حجاج عبد العظيم، دنيا سامى، تونى ماهر وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم الفنانة سمر مرسى.



انفصال نيللي كريم عن هشام عاشور

أكدت الفنانة نيللي كريم خلال الأيام الماضية خبر انفصالها عن زوجها هشام عاشور، لاعب الاسكواش بعد زواج دام عامين ونصف تقريبًا بشكل رسمي.





وأكدت نيللي كريم صحة الخبر في تصريحات صحفية وقالت: "الخبر حقيقي وكل شيء قسمة ونصيب".