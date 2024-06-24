نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر بعد وصف حسام حبيب له بأشباه أنصاف الفنانين.. تامر عاشور مُعلقًا: "هخليك تغني معايا بلاي باك" في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - رد الفنان تامر عاشور على تصريحات حسام حبيب الذي قالها أمس في بعض التصريحات الصحفية بشأن دعم الفنان تامر عاشور لأسرة شيرين عبد الوهاب.

حيث خرج أمس حسام حبيب بتصريحات صحفية في أحد المواقع قائلًا: "سمعنا ناس غريبة بتدخل في أمور مش أمورها خالص ومنهم ناس أنصاف أشباه فنانين..مفيش فنان بيدي حق لنفسه يدخل في حياة غيره لأن الفنانين بيكون عندهم احساس..وتصريحات شيرين خلت شكلهم مش ظريف خالص".

رد تامر عاشور على تصريحات حسام حبيب أمس

ليخرج اليوم الفنان تامر عاشور يرد على تصريحات حسام حبيب وذلك عبر صفحته الشخصية بموقع "أكس" قائلًا: "سبّوبه.. خد هنا متزعلش. هطلعك تغني اغنيتين معايا بلاي باك".

منشور تامر عاشور

دعم تامر عاشور لأسرة شيرين عبد الوهاب

والجدير بالذكر أنه قد خرج الفنان تامر عاشور معلقًا على أزمة شيرين عبد الوهاب الأخيرة مع شقيقها بعد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي التسجيلات الصوتية المسربة لحسام حبيب، حيث علق تامر عاشور عبر صفحته الرسمية بموقع أكس حيث نشر قائلًا: “كل اللي اقدر اقوله في موضوع شيرين عبد الوهاب.. ان مفيش كلمه واحده بس من اللي اتقالت وانتشرت صح انا قريب من اهل شيرين ووالدتها واخوها .. انا برضه اقولها اني بحبها وكل الدنيا بتحبها وتحب فنها”.

وتابع قائلًا: “اهل شيرين مظهروش ف حياتها اخر سنتين تلاته اهل شيرين هم اهل شيرين من زمان كل نجاحات شيرين كانت وسط اهلها وناسها اللي يشيلوها من ع الارض شيل … يارب يبعد عنها كل خبيث واناني وفاشل وممثل”.

واستكمل: " هي اطيب منهم كلهم وهم اللي وقعوها فكل مشاكلها "انت بمن حولك " لو اللي حواليك فشله غصب عنك لازم تبقى زيهم وتعافر علشان تقدر تمارس اللي كنت بتعمله ف عدم وجودهم بمنتهى السهوله . انا كلت عيش وملح ف بيتها وف بيت امها واخوها وكان لازم اقول الكلام ده علشان الكلام ده هو الكلام الحقيقي ولا كلمه من اللي اتقالت واتسمعت ليها اساس من الصحه … اهل شيرين هم هم اهل شيرين من زمان قوي.. بالعقل".

تسجيلات حسام حبيب المسربة

ويذكر أنه قد تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعي مؤخرًا تسجيلات صوتية مسربة للفنان حسام حبيب، وجاء التسجيل الصوتي كالآتي " الأغاني خلصانة وزي الفل وتحفة بس هي مش في المود ده من كتر اللي بيتعمل فيها من أهلها، هي مش هتطلع تتكلم عنهم لأنهم أهلها، لكن أنا قررت أتكلم لأن دول مش أهلي ولا يشرفني إنهم يكونوا أهلي، دول ناس ظلموها باعوا السوشيال ميديا بتاعتها متخيل"

شيرين عبد الوهاب ترد بتسجيل صوتي من خلال عمرو أديب

وجاء التسجيل هذا لكي ترد به شيرين على التصريحات المسربة والمبارزة الكلامية التي موجودة على السوشيال ميديا بين حسام حبيب وشقيقها محمد عبد الوهاب.

حيث ردت شيرين على كل تلك التصريحات بالتسجيل الصوتي التي قالت فيه: "مساء الخير لكل جمهوري الحبيب

انا فوجئت النهارده باللي حصل على السوشيال ميديا بين حسام وبين اخويا محمد فأنا حبيت اكد إنه حسام كلامه صح واخويا فعلًا باعني لاني كنت عاملاله توكيل فراح باع السوشيال ميديا بتاعتي بالتوكيل العام ده ومضى عقد بتاريخ قديم وباع السوشيال ميديا بتاعتي".

واضافت: "أنا مش عايزه اتكلم في مشاكل شخصية تاني عشان الناس متقعدش تقول هو احنا مورناش غير شيرين!

بس انتوا لازم تعرفوا اني عندي اغاني حلوه جدًا جدًا لما المشاكل دي تخلص هتنزل وهتعجبكم ومتصدقوش اللي بيقوله اخويا عني ومشكور حسام إنه بيرد وبيقول الحقيفه اللي اهلي مش بيقولوها".

واستكملت قائلة: "أنا أسفه اني شغلتكم بأخباري بس انا اضطريت اتكلم لاني صحيت لقيت الدنيا مقلوبه وانا مليش ذنب في اللي بيحصل وصدقوني انا مش عايزه اضايقكم بأخباري سواء حلوه أو وحشه عشان عارفه إنه كل واحد عنده همومه وطمش حابه يتقال هو مفيش ورانا غير شيرين يعني".

واختتمت حديثها قائلة: "انا بتاسفلكم وانتوا اهلي ووقفتوا جمبي ومش قصدي ادوشكم بمشاكلي انا مليش ذنب ومبتكلمش بدليل اني الفتره اللي فاتت كنت ساكته فأنا بعتذرلكم والله انا أسفه على الازعاج ده".