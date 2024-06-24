نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل.. وفاة والدة المخرج علاء إسماعيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -

أعلن المخرج علاء إسماعيل، منذ قليل، عن وفاة والدته، بعد تعرضها لوعكة صحية خلال الفترة الماضية، وذلك من خلال منشور له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".

ونشر "إسماعيل" صورة لوالدته وعلق عليها قائلًا: "إنا لله وإنا إليه راجعون توفيت إلى رحمة الله أمي العزيزة سهير عبد القادر.. يا ربي أشهدك أنها صبرت صبرًا عظيمًا فاللهم اجعل قبرها روضة من رياض الجنة، وعاملها برحمتك وفضلك".

وكشف موعد ومكان صلاة الجنازة قائلا: "إن شاء الله صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر في مسجد الحصري 6 أكتوبر، ولو مش هتقدر تاخد ثواب صلاة الجنازة من فضلك تعمل share يمكن حد تاني ياخد الثواب بسببك، وبالله عليك لاتنساها في دعائك بالرحمة".

آخر أعمال المخرج علاء إسماعيل

يذكر أن المخرج علاء إسماعيل قدم مسلسل "الصفارة" بطولة الفنان أحمد أمين، والذي تم عرضه في موسم رمضان 2023، وحقق العمل نجاحا كبيرا وانتشارا واسعا.

أبطال وصناع مسلسل" الصفارة"

شارك في بطولة مسلسل" الصفارة" عدد كبير من النجوم أبرزهم: أحمد أمين، إنعام سالوسة، طه الدسوقي، آية سماحة، سامية الطرابلسي، محمود البزاوي، ومن إخراج علاء إسماعيل، وتأليف ورشة كتابة: سارة هجرس، شريف عبد الفتاح، عبد الرحمن جاويش.