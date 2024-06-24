نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر سمية الخشاب توجه رسالة لطلاب الثانوية العامة: 'الشهادة هتقرطسها وتحط فيها طعمية' في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة -



بالتزامن مع إمتحانات الثانوية العامة التي بدأت منذ أيام نشرت الفنانة سمية الخشاب في الساعات الماضية عبر حسابها الرسمي على منصة إكس منشور تنتقد فيه التعليم ووجهت رسالة للطلبة مما أثار الجدل بين رواد مواقع التواصل الإجتماعي.



نص منشور سمية الخشاب على إكس

وإحتوى نص منشور سمية الخشاب التي نشرته عبر موقع التغريدات إكس على الآتي:

"التعليم مبيحددش لا مصير ولا نيلة بتعرف تجيب فلوس هتعرف تتجوز وتسافر مبتعرفش يبقى الشهادة هات هتقرطسها وتحط فيها طعمية".



آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب

ومن الجدير بالذكر أن آخر أعمال الفنانة سمية الخشاب هو مسلسل بعنوان "بـ مية راجل" والذي تم عرضه في موسم دراما رمضان الماضي لهذا العام الحالي 2024 والذي قدمت من خلاله شخصية "غالية أبو الدهب" التي تواجه العديد من صعوبات الحياة عقب مقتل زوجها عادل، ومن ثم تضطرها الظروف إلى العمل كـ سائقة ميكروباص.



أبطال مسلسل بـ مية راجل

شارك في مسلسل ب 100 راجل عدد كبير من النجوم أبرزهم الفنانة سمية الخشاب، سماء إبراهيم، محمود عبد المغني، نانسي صلاح، أحمد صيام، هالة فاخر، محمد عبد العظيم، محمد رضوان، إبراهيم السمان، مصطفى منصور، أحمد عزمي، الطفل منذر مهران، وآخرين من النجوم المتميزين، وأيضًا العمل من تأليف محمود حمدان والاخراج لـ إبرام نشأت.