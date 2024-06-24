تفاصيل شخصية هشام ماجد ضمن أحداث فيلم إكس مراتى

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أحمد جودة - القاهرة - يستعد صناع فيلم إكس مراتى بطولة هشام ماجد على الانتهاء من التصوير استعدادا لطرحه في دور العرض السينمائي خلال شهر يوليو المقبل.

تفاصيل شخصية هشام ماجد بفيلم إكس مراتى

يظهر هشام ماجد خلال أحداث فيلم إكس مراتى شخصية دكتور نفسي ومتزوج من أمينة خليل ويقع في العديد من المواقف الاجتماعية الكوميدية.

تفاصيل فيلم إكس مراتي

يضم فيلم إكس مراتي بطولة هشام ماجد، محمد ممدوح، أمينة خليل، بجانب عدد من ضيوف الشرف، وهو فكرة وإخراج معتز التوني، ومن تأليف كريم سامي وأحمد عبد الوهاب، تدور قصته في إطار اجتماعي كوميدي، وانطلق صناع الفيلم في تصويره منذ الأسبوع الماضي.

أبرز أعمال هشام ماجد

فاصل من اللحظات اللذيذة، أشغال شقة، تسليم أهالي، حامل اللقب، مكتوب عليا، عودة الأب الضال، اللعبة ٣،الاختيار 2، اللعبة 2، في بيتنا روبوت، اللعبة، ديدو، ابن خالة حفيد أخطر رجل في العالم، بدل الحدوتة تلاتة، قلب أمه، خلصانة بشياكة، حملة فريزر، حسن وبقلظ، نيللي وشريهان، كوكب تاني، الفرنجة، لهفة، الحرب العالمية الثالثة، الرجل العناب، بنات العم، الحبيبة التلاتة، نعم مازلت آنسة، سمير وشهير وبهير، ورقة شفرة، أفيش وتشبيه، الاعلان، رجال لا تعرف المستحيل، عطل فني.



أحدث أعمال هشام جمال

ومن ناحية اخري، يستعد هشام ماجد لفيلم مع الفنان أحمد أمين يحمل اسم سوبر زيرو، وذلك بالإضافة لفيلم آخر مع أحمد السعدنى ومى عمر ومحمد سلام باسم "بضع ساعات في يوم ما"، ومن المفترض عرضه خلال العام الجارى خاصة بعد انتهاء التصوير من أغلب مشاهده وتحديد عرضه بداية العام قبل استقرار القائمين عليه تأجيله لوقت لاحق.

آخر أعمال هشام ماجد

وكان آخر أعمال هشام ماجد هو فيلم فاصل من اللحظات اللذيذة، يشارك في بطولته كل من، هشام ماجد، وهنا الزاهد، ومحمد ثروت، وبيومي فؤاد، وجان رامز، طه دسوقي، وغادة إبراهيم، ومن تأليف شريف نجيب، وإخراج أحمد الجندي، تدور أحداثه في إطار كوميدي ممزوج ببعض الرومانسية حول زوجين تقع لهما العديد من المشاكل، إلى أن تفتح بوابة بالصدفة تقودهما إلى العوالم الموازية، وايضا مسلسل أشغال شقة الذي عرض ضمن السباق الرمضاني 2024، بطولة هشام ماجد الفنانة انتصار، أسماء جلال، مصطفى غريب، شرين، حازم إيهاب، سلوى محمد علي، أحمد عبد الوهاب وعدد من نجوم الدراما الآخرين.