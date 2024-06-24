نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر لطيفة تعلن عن موعد طرح ألبومها الجديد "مفيش ممنوع".. تفاصيل في المقال التالي

أحمد جودة - القاهرة - أعلنت النجمة التونسية لطيفة عن موعد طرح أحدث البومباتها الغنائية بعنوان "مفيش ممنوع"، الذي يضم 10 أغنيات منوعة، وتعاونت خلاله مع كبار الشعراء والملحنين.





وشاركت لطيفة برومو ألبومها الجديد، عبر حسابها الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات إنستجرام، وعلقت عليه قائلة: "حبايبي اتأخرت عليكم شوية بالألبوم، لكن بكرة هيكون بين إيديكم، ألبوم مفيش ممنوع يضم ١٠ أغنيات، يا رب تفرحوا بيهم زي ما أنا فرحانة بيهم مستنية أرائكم".





أحدث أعمال لطيفة

أطلقت النجمة لطيفة، مؤخرا دعاء جديد إهداء لروح والدتها، بالتزامن مع شهر رمضان الكريم، وطرحت لطيفة الدعاء عبر قناتها الرسمية بموقع الفيديوهات العالمي يوتيوب، ويحمل الدعاء اسم "أمي".

الدعاء الجديد الذي أطلقته لطيفة بعنوان "أمي"، من كلمات كريم حكيم، وألحان وتوزيع خالد فتوح.

آخر أعمال لطيفة

ويذكر ان آخر أعمال لطيفة، أغنية تحمل اسم "سحابة صيف"، وتعاونت في الأغنية مع الشاعر محمود ليمان والملحن عزيز الشافعي والموزع أحمد عادل.



كلمات أغنية سحابة صيف



سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

سحابة صيف وھتعدي وھتعدي

ونرجع تاني من تاني

ولا تستغنى يوم عني وھنعدي

ولا أنساك وتنساني

ده اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

اللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانت أصلًا مخلوق عشاني

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

حبيبي حبيب عمري

أنا قدرك وفيك قدري

ومھما جرى ما بينا وكان

احنا أقوى من الزمان

احنا أقوى من الزمان

واللي عندك ھو عندي

اللي عندك ھو عندي

وانتَ أصلًا مخلوق عشاني.



