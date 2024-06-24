كندة علوش تكشف كواليس صورتها الشهيرة مع عمرو يوسف: كنت تعبانة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الاثنين 24 يونيو 2024 07:28 مساءً - فاجأت الفنانة كندة علوش جمهورها بكشف حقيقة الصورة الشهيرة التي جمعتها بزوجها الفنان عمرو يوسف على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسيا عام 2022.

وأوضحت كندة، أنها كانت تعاني من التعب الشديد بعد ولادة ابنها كريم بـ 9 أشهر، حينما سافرت مع عمرو لحضور فعاليات مهرجان فينيسيا.

وأضافت كندة أن تواجدها في المهرجان كان مقررًا قبل اكتشافها إصابتها بمرض السرطان، وأنها شعرت بآلام أثناء الرضاعة الطبيعية، ما دفعها لزيارة الطبيب الذي شخص حالتها.

وتابعت كندة: "بعد 5 أشهر من الألم المتواصل، أجريت فحص للثدي، واكتشفت وجود أكثر من ورم خبيث، وحينها شعرت براحة غريبة وطمأنينة من الله، وبدأت رحلة العلاج الكيماوي التي استمرت لعام وشهر."

وأشارت كندة إلى أن زوجها عمرو يوسف كان داعمًا كبيرًا لها خلال رحلة العلاج، وكان يصر على حضور جلسات الكيماوي معها.

وعن الصورة الشهيرة، قالت كندة: "كنت واقفة على السجادة الحمراء وشعرت بالتعب الشديد، فنظرت إلى عمرو وطلبت منه الوقوف بجانبي لأتكئ عليه، فالتقط المصورون الصورة التي انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي."

وأكدت كندة أنها حرصت على إكمال حياتها بشكل طبيعي رغم صعوبة العلاج، وأنها كانت تسافر كل أسبوع لتلقي جرعة الكيماوي ثم تعود في نفس اليوم لكي لا تشعر أطفالها بالقلق.

وختمت كندة حديثها برسالة قوية لكل من يعاني من أي مرض: "لا تفقدوا الأمل، فالله قادر على كل شيء، وعلينا أن نكافح ونصارع المرض بإيمان وقوة."